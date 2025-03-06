Москва снова пытается выставить себя жертвой.

В Москве отреагировали на обращение президента Франции Эммануэля Макрона к нации, в котором он говорил об изменениях в мировой политике и безопасности Европы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об "угрозе" для своей страны, сравнив французского лидера с Адольфом Гитлером и Наполеоном Бонапартом. По его словам, Макрон якобы хочет "завоевать и победить" Российскую Федерацию:

"Если он считает нас угрозой, собирает встречу начальников Генштабов европейских стран и Британии, готовится к использованию ядерного оружия против России - это, конечно, угроза. В отличие от своих предшественников, которые также хотели против России воевать - Наполеона, Гитлера - господин Макрон не очень изящно поступает".

Обращение Макрона к нации

Как сообщал УНИАН, 5 марта президент Франции обратился к французам выразив беспокойство относительно изменений в международной политике и их влияния на безопасность Европы.

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Он отметил, что Соединенные Штаты Америки, которые являются стратегическим союзником Франции, изменили свою позицию относительно войны в Украине, оставив неопределенность относительно дальнейших действий.

Макрон обратил внимание на планы России по усилению своей армии, поэтому призвал европейские страны увеличить расходы на оборону, инвестировать в производство вооружения и рассмотреть возможность создания "ядерного зонтика" для защиты континента.

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