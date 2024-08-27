Макрон обожает Telegram, хоть его предупреждали о рисках, - Politico

Источники издания предоставили доказательства того, что Макрон регулярно использует приложение.

Президент Франции Эммануэль Макрон является заядлым пользователем Telegram. Он "недавно" был онлайн.

Как сообщает Politico со ссылкой на источники, не только Макрон, но и другие члены французской элиты используют Телеграмм. Программа для обмена зашифрованными сообщениями активно используется в политических и медийных кругах, включая президента Франции. Но это не уберегло ее основателя Павла Дурова от ареста.

Бывший депутат показал журналистам чат с Макроном. Там отмечалось, что президент "недавно" был в сети.

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"Макрон был пользователем Telegram с первых дней своей первой президентской кампании. Почти десятилетие спустя приложение продолжает широко использоваться как членами кабинета министров, так и политическими чиновниками всех рангов и партий, особенно в промакроновских кругах", - пишет издание.

Зато на днях французская полиция задержала основателя мессенджера Дурова в аэропорту. Арест подвергся критике со стороны самопровозглашенных сторонников свободы слова, в частности владельца X и Tesla Илона Маска, а также российских чиновников, в частности сенатора Алексея Пушкова. В собственном Telegram-канале Пушков назвал Францию "либеральной диктатурой", которая "не терпит лиц, претендующих на свободу".

В заметке на X в понедельник Макрон опроверг эти обвинения. По его словам, арест Дурова "никоим образом не был политическим решением".

"Франция глубоко привержена свободе слова и коммуникации, инновациям и духу предпринимательства. Так и останется", - написал он.

Партия Макрона "Возрождение" все еще использует Telegram для отправки публичных сообщений журналистам в частном канале, который включает 150 представителей прессы, как и министерство внутренних дел Франции. У Макрона также есть публичный канал, где публикуются заявления и последние новости, на который подписались более 30 000 человек.

Во время президентской кампании 2017 года французские силовики уже предупреждали лагерь Макрона об использовании Telegram.

"Они сказали нам, что за нами следят, что мы рискуем быть взломанными и что мы должны быть осторожными с Telegram, который является российским приложением", - цитирует газета Libération советника Макрона.

Эрик Боторел, парламентарий партии "Возрождение", который сосредотачивается на вопросах, связанных с кибернетической сетью, признал "постоянное использование Telegram, несмотря на более или менее законные предупреждения".

Боторель описал уровень защиты Telegram как "не самый лучший, но и не самый худший", подчеркнув при этом, что Olvid, французская платформа обмена зашифрованными сообщениями, которую премьер-министр попросил членов кабинета использовать вместо Telegram, "предложила больше гарантий".

"Люди не хотят начинать с нуля, терять свои чаты", - сказал Боторель о продолжении использования Telegram в политических кругах, описывая это как "силу привычки".

Арест Дурова - детали

Основателя и руководителя Telegram Павла Дурова арестовали в субботу. Расследование касается преступлений, связанных с предполагаемыми незаконными транзакциями, детской порнографией и мошенничеством в приложении, а также отказом сообщать информацию властям.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Павла Дурова на территории страны не является политическим решением.

"Я читаю ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова. Франция как никогда привержена свободе выражения мнений и коммуникации, инноваций и предпринимательства. Так и будет", - написал он.

Задержание Дурова подчеркнуло слишком масштабный статус приложения для обмена сообщениями в самой смертоносной войне в Европе после Второй мировой войны.

Как пишет The New York Times, вторжение России в Украину помогло превратить Telegram из нишевого коммуникационного инструмента для образованных слоев России в глобальное явление. Приложение позволило миллионам людей следить за развитием событий на поле боя практически в режиме реального времени, превратило солдат в рассказчиков разворачивающегося вокруг них конфликта и дало как пропагандистам, так и независимым журналистам трибуну в борьбе за сердца и умы тех, кто следит за войной.

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