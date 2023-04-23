Макрон предупредил об опасности популизма.

Следующим президентом Франции может стать лидер ультраправых Марин Ле Пен, если действующие власти страны не исправят допущенные ошибки. Об заявил действующий президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с читателями газеты Le Parisien, выдержки из которой газета опубликовала на своем сайте.

Так, Макрон признал "ошибки в коммуникации" с обществом при принятии пенсионной реформы, вызвавшей массовые акции протеста в стране.

"Ошибка могла заключаться в том, что я не присутствовал в достаточной степени, чтобы самому представить доказательства и продвигать эту реформу", — сказал президент.

Видео дня

Макрон подчеркнул, что непопулярная реформа призвана спасти от краха пенсионную систему страны. При этом он обвинил оппозицию в том, что она не предложила никакой альтернативы, что "некоторым образом мешало дебатам".

Комментируя популистскую критику оппозиции, Макрон предупредил об опасности прихода к власти Марин Ле Пен на следующих выборах в 2027 году. По его мнению, это возможно, "если на вызовы страны не будет дан ответ и если привычка [популистов] лгать и отрицать реальность будет привита".

Кто такая Марин Ле Пен

Ле Пен - лидер правопупулистских сил во Франции. Она отстаивает идеи евроскептицизма и французского национализма. Много лет открыто высказывала симпатии в адрес России, за что получила прозвище "подруга Путина".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Ле Пен открестилась от связей с Россией. Однако начала призывать к немедленному перемирию, которое в настоящее время выгодно Кремлю.

Вас также могут заинтересовать новости: