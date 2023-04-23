Следующим президентом Франции может стать лидер ультраправых Марин Ле Пен, если действующие власти страны не исправят допущенные ошибки. Об заявил действующий президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с читателями газеты Le Parisien, выдержки из которой газета опубликовала на своем сайте.
Так, Макрон признал "ошибки в коммуникации" с обществом при принятии пенсионной реформы, вызвавшей массовые акции протеста в стране.
"Ошибка могла заключаться в том, что я не присутствовал в достаточной степени, чтобы самому представить доказательства и продвигать эту реформу", — сказал президент.
Макрон подчеркнул, что непопулярная реформа призвана спасти от краха пенсионную систему страны. При этом он обвинил оппозицию в том, что она не предложила никакой альтернативы, что "некоторым образом мешало дебатам".
Комментируя популистскую критику оппозиции, Макрон предупредил об опасности прихода к власти Марин Ле Пен на следующих выборах в 2027 году. По его мнению, это возможно, "если на вызовы страны не будет дан ответ и если привычка [популистов] лгать и отрицать реальность будет привита".
Кто такая Марин Ле Пен
Ле Пен - лидер правопупулистских сил во Франции. Она отстаивает идеи евроскептицизма и французского национализма. Много лет открыто высказывала симпатии в адрес России, за что получила прозвище "подруга Путина".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Ле Пен открестилась от связей с Россией. Однако начала призывать к немедленному перемирию, которое в настоящее время выгодно Кремлю.