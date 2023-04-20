"Подруга Путина" более популярна среди женщин.

Глава французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая выступает за немедленные переговоры Украины с Кремлем, опередила президента Франции Эммануэля Макрона по популярности, свидетельствует опрос Institut français d'opinion publique (IFOP) с участием 1000 взрослых французов.

Так, отвечая на вопрос о том, кому из двух личностей они отдают предпочтение, 47% опрошенных выбрали Ле Пен, а 42% выбрали Макрона.

Ле Пен была более популярна среди женщин (52% против 41%, отдавших предпочтение Макрону). Сторонники Зеленых и Социалистов отдают предпочтение Макрону, в то время как сторонники Коммунистической партии и Партии France Unbowed – Ле Пен.

Видео дня

Накануне опрос IFOP для Le Journal du Dimanche показал, что 76% не доверяют президенту Макрону в вопросе улучшения ситуации в стране, в частности в области здравоохранения и образования.

Политическая ситуация во Франции

Весной 2022 года во Франции состоялись президентские выборы, на которых глава французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, известная как "подруга Путина", проиграла своему главному сопернику Эммануэлю Макрону, избиравшемуся на второй срок.

В то же время в июне 2022 года Марин Ле Пен и ее ультраправая партия "Национальное объединение" получила 89 мест в Национальной ассамблее, что в десять раз больше, чем у политсилы было до этого. Политсила Макрона в свою очередь потеряла большинство в парламенте.

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