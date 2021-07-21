Этот вопрос поднят из-за того, что ранее Венгрия запретила распространять информацию об ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Министерство иностранных дел Люксембурга обратилось к Евросоюзу с предложением провести референдум по вопросу дальнейшего членства Венгрии в Евросоюзе.

Этот вопрос поднят из-за того, что ранее Венгрия запретила распространять информацию об ЛГБТ среди несовершеннолетних. Об этом заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

"Следует провести референдум в ЕС по вопросу о том, хотите ли вы мириться с Виктором Орбаном в ЕС. Я убежден, что результат будет отрицательным", - сказал Ассельборн.

Подобные общеевропейские референдумы пока не проводились, однако дипломат убежден, что стоит подумать о необходимости их введения.

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Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей в Венгрии: детали

Сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что власти проведут референдум касательно закона о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей.

В середине июня национальное собрание Венгрии приняло закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей, согласно которому запрещена демонстрация однополых отношений и информации о смене пола в учебных материалах и телевизионных передачах, предназначенных для лиц моложе 18 лет, передает kommersant.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала "позорным" принятый в Венгрии закон и призвала власти к его отмене или корректировке. Впоследствии лидеры 18 из 27 стран ЕС подписали документ с призывом к Венгрии отменить закон и соблюдать права человека.

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Автор: Ирина Погорелая