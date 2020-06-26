По примеру Путина: Лукашенко захотел поменять конституцию Беларуси

Лукашенко заявил, что возвращение к Конституции образца 1994 года - это движение назад.

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует в ближайшие 2 года изменить Конституцию страны.

Об этом пишет государственное белорусское издание БЕЛТА.

Читайте такжеСтоял в сторонке: Лукашенко на параде в Москве показала Путину свою обиду (видео)

"Конституция - основной закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено, но они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию.Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз - до председателей райисполкомов, губернатора", - сказал Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, что возвращение к Конституции образца 1994 года - это движение назад.

Лукашенко находится на посту президента Беларуси уже 26 лет. В 2020 году он баллотируется в шестой раз.

Как сообщал УНИАН, в России началось голосование по поправкам к Конституции, которые в случае принятия позволят действующему президенту Владимиру Путину остаться у власти вплоть до 2036 года. Такие нововведения называют «обнулением президентских сроков». Как известно, Путин уже четыре раза был главой государства.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram