В Кремле заявляют, что власти Беларуси "уверенно держат ситуацию под контролем".
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ситуация в целом: продолжаются определенные акции, но мы видим, что в данном случае правоохранители, руководство республики достаточно уверенно держат ситуацию под контролем и не дают возможности для каких-либо провокаций, которые потенциально могут быть при большом стечении людей", - заявил Песков.
По его словам, Кремль сообщит, если будет принято решение о реструктуризации государственного долга Беларуси.
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Как отметил Песков, визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию намечен на ближайшие недели и встреча с президентом РФ Владимиром Путиным "точно состоится".
Протесты в Беларуси: хроника событий
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.
- 19 августа лидеры стран-членов ЕС договорились ввести санкции против Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия к протестующим.
- Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».
- 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.
- 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.
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