Визит Лукашенко в Россию намечен на ближайшие недели и встреча с Путиным "точно состоится".

В Кремле заявляют, что власти Беларуси "уверенно держат ситуацию под контролем".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ситуация в целом: продолжаются определенные акции, но мы видим, что в данном случае правоохранители, руководство республики достаточно уверенно держат ситуацию под контролем и не дают возможности для каких-либо провокаций, которые потенциально могут быть при большом стечении людей", - заявил Песков.

По его словам, Кремль сообщит, если будет принято решение о реструктуризации государственного долга Беларуси.

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Как отметил Песков, визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию намечен на ближайшие недели и встреча с президентом РФ Владимиром Путиным "точно состоится".

Протесты в Беларуси: хроника событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

19 августа лидеры стран-членов ЕС договорились ввести санкции против Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия к протестующим.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

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Автор: Роман Цимбалюк