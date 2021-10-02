Александр Лукашенко также отметил, что Беларусь уже давно является форпостом Союзного государства Беларуси и России, "фактически создана единая армия".

Беларусь в случае необходимости станет единой военной базой с Россией.

Об этом в интервью телекомпании CNN заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Ему был задан вопрос относительно российских военных объектов на территории Беларуси, и не превратится ли страна в западный форпост России.

Он обратил внимание, что если говорить по существу, то Беларусь уже давно является форпостом Союзного государства Беларуси и России: "У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия. Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть вооруженных сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим".

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По словам Лукашенко, при необходимости, то есть при возникновении угроз форпост будет создан в течение месяца.

"Но, Мэтью, это - главное для ваших зрителей, и я не побоюсь это сказать. Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России. Военную базу. Для того, чтобы противостоять вашей агрессии, если вдруг вы на это решитесь или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать", - предупредил Лукашенко.

Что предшествовало

13 сентября Лукашенко заявил, что намерен разместить на границе с Украиной российские зенитные ракетные комплексы C-400.

27 сентября Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным "совершать какие-то действия" в отношении Украины. Лукашенко утверждает, что на территории Украины фактически "создают" базы НАТО.

Автор: Виктория Токарева