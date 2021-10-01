По официальной версии, айтишник Андрей Зельцер открыл стрельбу по силовикам, которые ворвались в его квартиру.

Белорусские правозащитники сообщают об около 50 задержанных гражданах после гибели сотрудника КГБ якобы во время обыска квартиры жителя Минска – айтишника Андрея Зельцера.

Об этом говорится в сообщении организации Вясна.

В правозащитной группе подтвердили ужесточения политического давления 30 сентября.

Так, по статье 360 Уголовного кодекса Беларуси об оскорблении представителя власти и разжигании социальной розни было задержано около полусотни человек. Все находятся в минском СИЗО на Окрестина.

Читайте такжеЭкс-президента Франции Саркози приговорили к году тюрьмыПравозащитники считают, что граждан задержали после оставленные в соцсетях комментариев о гибели сотрудника КГБ и минчанина.

В то же время в организации опубликовали список задержанных из 83 граждан.

Убийство Андрея Зельцера: что известно

В Минске, 28 сентября, мужчина открыл стрельбу по силовикам, ворвавшимся в его квартиру.

По официальной версии, мужчина выстрелил в одного из силовиков из охотничьего ружья. Тот получил смертельные ранения. Стрелка также убили.

Как стало известно позже, убитым оказался 32-летний житель Минска Андрей Зельцер.

В Комитете государственной безопасности Беларуси сообщили, что инцидент произошел во время отработки адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. Силовики открыли уголовное производство по статье об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.

Жену убитого айтишника Марию Успенскую поместили в следственный изолятор Минска. Ее задержали по подозрению в соучастии убийства силовика из-за того, что она якобы снимала преступление на камеру.

Автор: Яна Ставская