Александр Лукашенко где-то на границах Беларуси увидел "голодных" европейцев, которые "просятся" в страну за гречкой и солью.

Александр Лукашенко на Пасху отличился новым странным заявлением. Он призвал соседей Беларуси "жить дружно" и рассказал, как жители Польши, Литвы и Латвии "просят" пустить их в Беларусь за гречкой и солью.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Находясь в этом уютном, моем любимом храме, хотел бы обратиться не только к белорусам. Но прежде к нашим соседям. Давайте беречь мир. Это сейчас так актуально. Помните, все время подтрунивали надо мной, особенно так называемые оппозиционеры: "Чего там, у народа все время лишь бы не было войны". А я всегда говорил: если война - ничего не надо. И как актуально сегодня звучат эти просьбы и требования белорусского народа: лишь бы не было войны", - заявил Лукашенко.

При этом он призвал соседей Беларуси "жить дружно" и заявил, что жители Польши, Литвы и Латвии "просят, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить".

"Давайте жить дружно. Хотел бы попросить своих коллег-политиков: давайте не будем создавать нашим людям проблем, их и сейчас хватает. Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой и Латвией, поляками. Я про Украину в данном случае уже не говорю. Они же были такие счастливые, веселые. Жили в "заможном" мире, у них все было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. Ладно крупы - соли нет, соли просят у нас", - рассказал Лукашенко.

И, конечно же, белорусские пограничники пропускают "голодных" европейцев за гречкой и солью.

"Мы всегда относимся к людям по-соседски, по-человечески, по-людски, как у нас говорят. И единственное хочу: чтобы такое было отношение и к нам", - подытожил Лукашенко.

Как ранее сообщал УНИАН, 27 февраля появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет, но территорию Беларуси использует Россия для нанесения ракетных ударов по Украине, ведения разведки и дислокации войск.

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