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Лукашенко прилетел на вертолете на МЗКТ: туда направляется 10-тысячная колона протестующих (видео)

10:33, 17 августа 2020
Мир
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Лукашенко прибыл на МКЗТ / фото REUTERS

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Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live.

По информации издания Наша Ніва, к заводу идет 10-тысячная колона рабочих других предприятий, чтобы встретиться с Лукашенко.

На множествах других предприятий по всей Беларуси также проходят забастовки.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
  • Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
  • Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
  • Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.
  • В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
  • 14 августа задержанных начали отпускать.
  • 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

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Автор: Андрей Василюк

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