Лукашенко прилетел на вертолете на МЗКТ: туда направляется 10-тысячная колона протестующих (видео)

К заводу идет 10-тысячная колона рабочих других предприятий, чтобы встретиться с Лукашенко.

На Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) прилетел на вертолете Александр Лукашенко.

Читайте такжеТихановская заявила о готовности стать национальным лидером Беларуси (видео)

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live.

По информации издания Наша Ніва, к заводу идет 10-тысячная колона рабочих других предприятий, чтобы встретиться с Лукашенко.

На множествах других предприятий по всей Беларуси также проходят забастовки.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк