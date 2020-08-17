Лукашенко прилетел на вертолете на МЗКТ: туда направляется 10-тысячная колона протестующих (видео)
10:33, 17 августа 2020Мир
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К заводу идет 10-тысячная колона рабочих других предприятий, чтобы встретиться с Лукашенко.
Лукашенко прибыл на МКЗТ / фото REUTERS
На Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) прилетел на вертолете Александр Лукашенко.
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Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live.
По информации издания Наша Ніва, к заводу идет 10-тысячная колона рабочих других предприятий, чтобы встретиться с Лукашенко.
На множествах других предприятий по всей Беларуси также проходят забастовки.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
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