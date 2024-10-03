Литва официально направила материалы, связанные с преступлениями режима Лукашенко по отношению к простым белорусам.

Международный уголовный суд (МУС) может выдать ордер на арест "президента" Беларуси Александра Лукашенко, который недавно жаловался главе МАГАТЭ на Украину, пишет DW. Как сообщает издание, это могут сделать в связи с возможными преступлениями против человечности в отношении белорусов.

Министерство юстиции Литвы уже официально, в соответствии со статьями 13а и 14 Римского статута, направило в Офис прокурора МУС материалы, которые касаются подобных явлений, после того как они были переданы литовской стороне Народным антикризисным управлением (НАУ), говорится в материале.

По словам председателя НАУ Павла Латушко, после этих действий МУС предположительно может начать расследование преступлений режима Александра Лукашенко.

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СМИ пишет, что в отношении белорусов, начиная с мая 2020 года, совершались преступления против человечности по указанию высших должностных лиц Беларуси — включая депортацию, преследования и так далее. Часть подобных инцидентов, как заявляет правительство Литовской Республики, была совершена на территории Литвы, из-за чго дело подпадает под юрисдикцию МУС.

Латушко заявил изданию, что обращение Литвы в МУС является результатом 1,5-летней работы команды НАУ:

"Мы основывались на отчете Управления верховного комиссара по правам человека ООН, где указано, что более 300 тысяч белорусов было депортировано с территории Беларуси, что составляет 3,5 процента ее населения".

Помимо этого, по его словам, они зафиксировали создание "атмосферы преследований, ненависти, незаконного осуждения и убийств" в отношении белорусов в Беларуси. К тому же, как заявил Латушко, режим Лукашенко преследует граждан и за пределами страны.

"Это, например, заочные приговоры, лишение собственности, преследование оставшихся в Беларуси родственников. Есть и ментальное преследование - тезисы о "беглецах" и "острокопытных", - отметил он.

Журналисты пишут, что, так как Республика Беларусь не является участником Римского статута МУС, Литва пытается обосновать юрисдикцию суда, ссылаясь на то, что часть преступлений была совершена на ее территории.

Российский адвокат Сергей Голубок, допущенный к практике в МУС, заявил, что обращение литовского правительства является важным процедурным шагом, так как в таком случае прокурор МУС Карим Хан не обязан запрашивать разрешение Палаты предварительного производства Международного уголовного суда — он может самостоятельно принять решение о начале расследования и отказать в этой процедуре.

Юрист, эксперт Белорусского Хельсинкского комитета Екатерина Дейкало заявила изданию, что МУС осуществляет индивидуальные уголовные преследования, выдавая ордера на арест конкретных обвиняемых.

"Конечно, Лукашенко завтра-послезавтра не едет в Гаагу, но, тем не менее, не надо недооценивать это обращение Литвы к МУС. Это важная история и реальный прецедент", - считает она.

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Ранее УНИАН сообщал, Лукашенко заявил, что Беларуси надо готовиться к войне. Он считает, что вокруг страны сейчас сохраняется "острая" ситуация, хотя и отсутствуют какие-либо тенденции "к развязыванию против них войны"

Кроме того, немецкий депутат-путинист обзавелся в Беларуси плантацией, где работают политзаключенные.

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