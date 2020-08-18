В Конгрессе США отреагировали на предложение Путина о военной "помощи" режиму Лукашенко
В Конгрессе США осудили предложение президента России Владимира Путина направить российскую военную помощь в Беларусь на фоне мирных протестов против спорных президентских выборов.
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Как сообщает "Европейская правда", такое заявление опубликовано на сайте комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США от имени председателя комитета Элиота Энгеля и старшего республиканца комитета Майкла Маккола.
"В то время, как Кремль пытается подорвать суверенитет и независимость еще одной европейской страны, мы решительно осуждаем опрометчивое предложение президента России Владимира Путина оказать военную помощь режиму Лукашенко в Беларуси", - говорится в заявлении.
Конгрессмены заявили, что поддерживают народ Беларуси, что продолжает реализовывать свое право на протест и требует более свободной и демократической страны.
"Мы призываем администрацию (США. - Ред.) продолжать отвергать агрессию Москвы и работать с нашими европейскими союзниками для поддержки белорусского народа, требовать освобождения тысяч задержанных мирных демонстрантов и политзаключенных, осуждать чрезмерное применение белорусскими властями насилия и защищать суверенное право Беларуси строить свое собственное будущее ", - говорится в заявлении конгрессменов.
Как сообщал УНИАН, Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать.
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси провели забастовки.
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