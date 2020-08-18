В Конгрессе США отреагировали на предложение Путина о военной "помощи" режиму Лукашенко

Конгрессмены заявили, что поддерживают народ Беларуси, что продолжает реализовывать свое право на протест и требует более свободной и демократической страны.

В Конгрессе США осудили предложение президента России Владимира Путина направить российскую военную помощь в Беларусь на фоне мирных протестов против спорных президентских выборов.

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Как сообщает "Европейская правда", такое заявление опубликовано на сайте комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США от имени председателя комитета Элиота Энгеля и старшего республиканца комитета Майкла Маккола.

"В то время, как Кремль пытается подорвать суверенитет и независимость еще одной европейской страны, мы решительно осуждаем опрометчивое предложение президента России Владимира Путина оказать военную помощь режиму Лукашенко в Беларуси", - говорится в заявлении.

Конгрессмены заявили, что поддерживают народ Беларуси, что продолжает реализовывать свое право на протест и требует более свободной и демократической страны.

"Мы призываем администрацию (США. - Ред.) продолжать отвергать агрессию Москвы и работать с нашими европейскими союзниками для поддержки белорусского народа, требовать освобождения тысяч задержанных мирных демонстрантов и политзаключенных, осуждать чрезмерное применение белорусскими властями насилия и защищать суверенное право Беларуси строить свое собственное будущее ", - говорится в заявлении конгрессменов.

Как сообщал УНИАН, Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны.

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Автор: Андрей Василюк