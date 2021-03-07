Вместе с тем в Лейпциге состоялась и контрдемонстрация сторонников вакцинации и других мер по борьбе с коронавирусом.

В Швеции, Австрии и Германии протестовали против карантинных ограничений.

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Как сообщает Deutsche Welle, в Стокгольме сотни людей вышли на улицы, протестуя против правительственных мер по борьбе с пандемией.

Организаторы акции заявили о том, что считают действующие сейчас в стране ограничения необоснованными. С 1 марта из-за роста числа новых заражений рестораны и кафе должны закрываться в Швеции не позднее 20:30 часов. В Стокгольме власти рекомендуют жителям носить маски в общественных местах, а также при посещении магазинов и парикмахерских.

Поскольку на данный момент в Швеции запрещены встречи группами численностью более восьми человек, полиция неоднократно призывала демонстрантов разойтись. По итогам акции один полицейский получил легкую травму, один участник акции был задержан.

В столице Австрии Вене в субботу несколько сотен человек приняли участие в протестах против правительственных мер по борьбе с коронавирусом. К протесту под лозунгом "Демократия, основные права и свобода", в числе прочих, ранее призывала праворадикальная "Австрийская партия свободы". Демонстранты требовали ослабления в стране карантинных мер и отставки канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Около 350 водителей из разных городов восточной Германии устроили серию автопробегов, конечным пунктом которых стал саксонский Лейпциг. На стекла своих автомобилей участники акции прикрепили плакаты с лозунгами, критикующими, в том числе, кампанию по вакцинации от коронавируса. В тот же день в Лейпциге состоялась и контрдемонстрация сторонников вакцинации и других мер по борьбе с коронавирусом.

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Автор: Виктория Токарева