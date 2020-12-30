Правительство Дании решило не отменять локдаун, введенный 16 декабря, после новогодних праздников и продлило его до 17 января.
Читайте такжеВ Дании 11 тысяч норок заразились COVID-19Об этом заявила премьер-министр Метте Фредериксен, сообщает "Немецкая волна". "Ситуация с уровнем заражений сейчас более серьезная, чем весной", - констатировала премьер.
На данный момент в стране с населением 6 млн человек коронавирусом заразились 158 447 граждан, 1226 больных умерли, 118 727 выздоровели.
Изначально власти предполагали, что локадун в стране будут отменен 3 января.
Во время ужесточенного карантина в Дании все торговые центры и магазины (за исключением продовольственных и аптек), автошколы, театры, музеи, спортивные залы и парикмахерские прекратили работу.
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