На загнивающем бездуховном Западе она как раз получила образование.

Младшая дочь Владимира Путина, 21-летняя Елизавета Кривоногих, живет в Париже под псевдонимом и иногда работает диджеем. Об этом говорится в журналистском расследовании ТСН.

Считается, что в официальном браке с Людмилой Путиной российский диктатор имел двух дочерей - Марию и Екатерину. Сейчас 39-летняя Мария Воронцова работает эндокринологом, а и 38-летняя Екатерина Тихонова занимается бизнесом. Кремль публично не признавал, что это дочери диктатора, но обе женщины имеют щедрые государственные контракты.

Однако кроме детей, рожденных в браке, Путин также имеет детей от любовниц. Одной из них и есть эта Елизавета, рожденная от любовницы, когда Путин еще был официально женат на Людмиле Путиной. Живя в Европе, девушка использует имя Луиза Розова или Елизавета Олеговна Руднова. Олег Руднов - медиа-менеджер из Санкт-Петербурга, близкий друг Путина, который умер в 2015 году.

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Журналисты-расследователи ранее утверждали, что Руднов выполнял личные задания для Путина, включая покупку недвижимости в Санкт-Петербурге для приближенных к президенту людей, таких как Светлана Кривоногих, мать Елизаветы.

Российское оппозиционное издание "Агентство" изучило украденную пиратами базу полетных данных и подтвердило, что лицо по имени Елизавета Олеговна Руднова имеет ту же дату рождения, что и Елизавета Кривоногих, и использует тот же номер телефона.

ТСН отмечает, что девушка училась в школе менеджмента возле Триумфальной арки в Париже и в этом году получила диплом. Когда именно она переехала во Францию - не известно.

Дети Путина

Как писал УНИАН, дочь Путина встречается с артистом балета Зеленским, у них есть ребенок. По данным журналистов, в последние годы Тихонова жила со своим избранником на две страны - Россию и Германию.

Также мы рассказывали, что дочь Путина Мария Воронцова печатала свои статьи в американском научном "Журнале клинической эндокринологии и метаболизма". После начала полномасштабной войны журналу пришлось оправдываться за сотрудничество с ней.

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