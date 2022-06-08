Михал Подоляк отметил, что самообман европейцев приведет войну в их дома.

Заявления российских политиков об отмене постановления о независимости Литвы - очередное доказательство неисправности власти РФ. Разговоры о "сохранении лица" российскому президенту Владимиру Путину принесет войну в Европейский союз.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Это (планы об "отмене" независимости Литвы - УНИАН) еще одно доказательство того, что аппетиты империи не ограничиваются Украиной. Любые разговоры о пути к миру через сохранения варварской физиономии России - самообман, который принесет войну на территорию ЕС", - говорится в сообщении.

При этом Подоляк указал, что пока что войну еще можно остановить, но для этого необходимо увеличить и ускорить поставки военной помощи украинским военным.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины. В результате российский рубль "упал на дно" из-за множественных санкций, в том числе ограничение на валюту, и разрывов торговых связей.

Российский дипломат в ООН уже публично заявил о готовности России применить оружие массового поражения, если его "спровоцирует НАТО".

При этом экс-командующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк заявил, что президент РФ Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия и нанести удар по территории Польши.

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