Существует очень большая вероятность, что на заседании "Рамштайн" будет принята некая формула по передаче защитникам Украины немецких танков Leopard 2.
Как сказал директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Эспрессо, в странах НАТО этот танк является очень распространенной машиной.
"То, что мы наблюдаем в информационном поле, являются подготовительными средствами. Так побуждаются страны, которые имеют танки Leopard на вооружении, к тому, чтобы принять соответствующее решение о передаче Украины. Мне кажется, что очень велика вероятность, что на саммите "Рамштайн" будет принята какая-то формула", - отметил Рябых.
Эксперт считает, что с такими танками можно создать атакующий кулак и выгнать рашистов из Украины.
"Этих танков более 2 тысяч машин. Можно сделать определенное решение, отобрать похожие танки по своим модернизационным характеристикам. 10% от этого количества - это два танковых полка. 200 Leopard могут кардинально изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины. Этот тот атакующий кулак, который бы мог позволить быстро и уверенно освободить украинские земли от россиян", - добавил Рябых.
Танки Leopard 2 для Украины
Олаф Шольц ранее объяснил, почему Германия не отправляет Украине боевые танки. Дело в том, что они не хотят допустить "расширения масштабов войны".
Недавно председатель оборонного комитета Бундестага призвала передать Украине Leopard 2.
Франция совместно с Польшей побуждают Германию передать Украине танки Leopard 2, по информации Politico.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддерживает предоставление Украине всего необходимого вооружения для самозащиты, включая Leopard 2.