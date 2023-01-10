200 Leopard могут кардинально изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины, считает Валерий Рябых.

Существует очень большая вероятность, что на заседании "Рамштайн" будет принята некая формула по передаче защитникам Украины немецких танков Leopard 2.

Как сказал директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Эспрессо, в странах НАТО этот танк является очень распространенной машиной.

"То, что мы наблюдаем в информационном поле, являются подготовительными средствами. Так побуждаются страны, которые имеют танки Leopard на вооружении, к тому, чтобы принять соответствующее решение о передаче Украины. Мне кажется, что очень велика вероятность, что на саммите "Рамштайн" будет принята какая-то формула", - отметил Рябых.

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Эксперт считает, что с такими танками можно создать атакующий кулак и выгнать рашистов из Украины.

"Этих танков более 2 тысяч машин. Можно сделать определенное решение, отобрать похожие танки по своим модернизационным характеристикам. 10% от этого количества - это два танковых полка. 200 Leopard могут кардинально изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины. Этот тот атакующий кулак, который бы мог позволить быстро и уверенно освободить украинские земли от россиян", - добавил Рябых.

Танки Leopard 2 для Украины

Олаф Шольц ранее объяснил, почему Германия не отправляет Украине боевые танки. Дело в том, что они не хотят допустить "расширения масштабов войны".

Недавно председатель оборонного комитета Бундестага призвала передать Украине Leopard 2.

Франция совместно с Польшей побуждают Германию передать Украине танки Leopard 2, по информации Politico.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддерживает предоставление Украине всего необходимого вооружения для самозащиты, включая Leopard 2.