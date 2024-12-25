Граждан страны-агрессора больше всего поразило нападение ВСУ на Курскую область.

Самым важным событием 2024 года для россиян стала так называемая "Курская операция" ВСУ. Об этом свидетельствуют результаты опроса российского "Левада-центра".

По данным социологов, 35% россиян считают важнейшим событием года именно нападение ВСУ на Курскую область. При этом 31% ответили, что таким событием стали выборы президента России, столько же высмловились "за" теракт в Крокус Сити Холл в Москве, чуть меньше (30%) - "за" также удар ракетой "Орешник" по Днепру (30%).

"Также называли выборы президента США (21%), рост процентной ставки, рост цен, тарифов ЖКХ, курса доллара (21%), атаки беспилотников на территорию России (18%)", - говорится в статье.

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Среди других важных для россиян событий вигурувалы:

саммит БРИКС (16%);

продолжение СВО (13%);

выступления Путина (13%);

война в Сирии (12%);

замедление Ютуб (11%);

стихийные бедствия, наводнения, пожары, холода (10%);

ужесточение проверок мигрантов, миграционного законодательства (10%),

успехи на СВО (10 %);

конфликт на Ближнем Востоке (10%), антикоррупционные скандалы в Министерстве обороны (10%).

В целом уходящий год россияне оценивают как "средний" - 65% (+24% по сравнению с 2020 годом). Почти равные доли опрошенных говорят об уходящем году как о "плохом" - 18% и "хорошем" - 17%.

Последние новости о россиянах

Известная российская блогер Виктория Боня поддержала Усика в бою против британца Тайсона Фьюри. В частности, она написала, что Усик защитил свой пояс, и "это достойно уважения".

Эмоции Бони не разделили россияне. На нее полилась волна хейта в сети после поддержки Усика. Так, директор российской Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что действия блогера - это "плевок в сторону России".

Кроме того, жительницы страны-агрессора сообщили в прокуратуру о действиях блогера. Теперь ее ждет проверка на факт спонсирования ВСУ.

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