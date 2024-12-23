Виктория Боня сразу пожалела о поддержке украинца.

Российская блогерша с миллионной аудиторией Виктория Боня, которая, несмотря на жизнь в Европе, продолжает фанатеть от путинского режима, неожиданно поддержала украинского боксера Александра Усика, который победил британца Тайсона Фьюри. Россиянка, за которой в Instagram следят более 11 миллионов подписчиков, побывала на триумфальном для украинца реванше и поздравила его с победой.

На своей странице в Instagram очередная "голубка мира" опубликовала серию "сториз" из Эр-Рияда, Саудовская Аравия, где проходил бой боксеров. На кадрах, которые запостила Боня, она показала Усика, который держал саблю Ивана Мазепы. А также показала и свое фото в руках с поясом WBC.

"Поздравляю! Достойный бой, Усик защитил свой пояс, это достойно уважения", - написала блогерша.

Правда, такое счастье Бони не разделили россияне. На нее полилась волна хейта в сети после поддержки Усика. Директор российской Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что действия блогерши - это "плевок в сторону России". Более того, жительницы страны-агрессора сообщили в прокуратуру о ее действиях, и теперь ее ждет проверка на факт спонсирования ВСУ.

"Очевидно, что такие действия - плевок в сторону России, всех наших спортсменов и участников "СВО". Не представляю, чтобы в годы Великой Отечественной войны кто-то из россиян поехал в другую страну, чтобы поддержать откровенного врага нашей страны и это бы осталось без последствий", - написала путинистка Мизулина в своем Telegram.

Блогерша попыталась оправдаться за свою поддержку украинца и опубликовала новый пост в сети. Она отметила, что якобы прилетела в Саудовскую Аравию не ради Усика, а потому, что любит бокс и посещает все поединки. Она в очередной раз призналась в любви Путину и своей террористической стране.

"Вижу как сейчас паблики и даже СМИ пытаются сделать "новость" и раздуть тему на том, что я приехала на бокс в саудовскую Аравию "ради одного бойца". Во-первых, это чистая ложь, я всегда летала на различные бои по всему миру и очень люблю этот вид спорта. Во-вторых, я, как никто другой, отбиваюсь от хейта, живя в Европе, и даже в это сложное время растягиваю именно флаг своей страны - России! Ваши жалкие попытки сделать из меня предателя родины просто неуместны. Я имею всего один паспорт, и это паспорт России!" - написала россиянка.

Напомним, ранее Виктория Боня назвала Веру Брежневу эскортницей. Блогерша пересказала свой давний диалог с другом на этот счет, однако не привела ни одного факта, который подтвердил бы ее слова.

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