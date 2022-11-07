Отмечается, что она прошла через наземный пункт пропуска в Псковской области

Журналистка Ксения Собчак вернулась в Российскую Федерацию. Она перешла границу в Псковской области.

По данным российских СМИ, Собчак вернулась вместе с мужем Константином Богомоловым в воскресенье, 6 ноября.

Отмечается, что ее не было в стране 12 дней после отъезда на фоне уголовного дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

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Бегство Ксении Собчак из России – что известно

Телеведущая уехала 26 октября по израильскому паспорту. Позже стало известно, что Собчак перешла пешком беларуского-литовскую границу.

В этот же день российские силовики провели обыски в ее доме по делу о вымогательстве. Сначала она была в статусе подозреваемой, но позже стала свидетелем.

Кроме того, в этом деле фигурирует ее коммерческий директор Кирилл Суханов. Его задержали 25 октября в Москве, а тверской суд российской столицы арестовал Суханова до 24 декабря. Его обвиняют по пункту "б" части 3 статьи 163 "Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере" Уголовного кодекса РФ.

В рамках этого дела также задержали бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского. От главы "Ростеха" якобы требовали крупную сумму за удаление порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет".

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