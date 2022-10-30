Журналистка рассказала, что находится сейчас в беде.

Российская журналистка Ксения Собчак недавно сбежала из России, а сейчас заявила о том, что она в большой беде. По ее словам, она "исчезла" из социальных сетей, так как очень переживает за своих близких, в том числе и за сотрудников, которых обвинили в вымогательстве и могут посадить в тюрьму.

"Сейчас я не захожу в Telegram так часто, как обычно, потому что, очевидно, все мои мысли связаны с моими близкими, от которых я отрезана, и, конечно, моими сотрудниками, отрезанными от мира и семей. Но когда я все же открываю ленту, то молча и мрачно охр***ваю. У меня только один вопрос ко всем уважаемым и рукопожатным, кто с таким наслаждением сейчас участвует в травле меня и моей команды: а чем вы, господа, отличаетесь от тех, кого ненавидите? Может быть, ничем?" - написала Собчак в своем Telegram-канале.

Она добавила, что презирает всех, кто ее осудил. И уточнила, что сейчас она находится в большой беде.

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"Господи, как же вы все ненавидите меня просто за то, что я ни в чьей тусовке. Как же вам нравится рвать меня на части. И как же я вас презираю за то, какие вы мелкие и мелочные. Да, я в беде. Видимо, в большой беде. Рада, если это подарило вам улыбку в этот сумрачный вечер", - добавила Собчак.

Ксения Собчак: что известно о ее бегстве из России

В ночь на 26 октября из России выехала журналистка Ксения Собчак. На данный момент известно, что она отправилась в Литву через Беларусь. При этом 22 сентября муж Собчак Константин Богомолов в Instagram-блоге заявил, что он и его семья "были, есть и будут в РФ".

Уже через четыре дня после заявления ее мужа в доме телеведущей прошли обыски. Ее и некоторых ее коллег подозревают в вымогательстве.

Ксения Собчак: обвинения в вымогательстве

Следствие заявляет, что команда Ксении Собчак требовала 11 млн рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова за неупоминание ("блок на негатив") в своем Telegram-канале "Тушите свет". У российских силовиков уже было постановление о задержании журналистки, но она успела сбежать из России. А вот двух ее коллег таки задержали и уже даже избрали меру пресечения.

Сама Собчак выразила надежду на то, что это недоразумение скоро решится, и ее сотрудников отпустят.

Напомним, ранее журналист-обозреватель Сергей Пархоменко заявил, что Аресты сотрудников СМИ Ксении Собчак являются формальным поводом и, скорее всего, указывают на личные обиды или, даже, зависть.

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