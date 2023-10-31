Израиль выразил довольно жестко протест в связи с приглашением лидеров ХАМАС в Москву.

Антисемитские погромы на Кавказе в России - это крайне опасная тенденция, а не одиничный случай. Как передает корреспондент УНИАН, об этом чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сказал на прессконференции.

Посол отметил, что Израиль был разочарован реакцией России на нападение террористов ХАМАС на Израиль.

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"Мы крайне обеспокоены теми антисемитскими событиями и теми антисемитскими проявлениями, которые были за последние дни на Кавказе", - сказал посол.

Также Израиль выразил довольно жестко протест в связи с приглашением лидеров ХАМАС в Москву.

"Мы считает, что такой визит только дает дополнительную легитимацию и мотивацию террора", - заявил Бродский.

Дипломат отметил, что в Израиле нет информации, которая могла бы подтвердить слова президента РФ Владимира Путина о том, что антисемитские погромы в России - это якобы организовали западные спецслужбы и агентура Украины.

"Я не могу сказать, кто стоит за этим, потому что у нас нет всей информации. Но это крайне опасная ситуация и крайне опасная тенденция", - сказал посол.

"Только за последние дни на Кавказе в России произошло несколько случаев проявления антисемитизма и совершенно необъяснимых и не логичных попыток найти израильтян там, где их нет, и быть не может. Понятно, что за этим кто-то стоит. Понятно, что это не произошло абсолютно стихийно. Кто за этим стоит и зачем? Я думаю, что мы позже сможем дать ответы на эти вопросы", - сказал посол.

Он считает, что сейчас преждевременно говорить о том, как последние события повлияют на политику Израиля.

Еврейские погромы в РФ - детали

Антисемитские протесты в российском Дагестане и других регионах Северного Кавказа свидетельствуют о росте межэтнической и межрелигиозной напряженности в России. Кремль, похоже, оставил региональным властям возможность официально отреагировать на демонстрации.

Власти Израиля отреагировали на антисемитские протесты и погромы в российском Дагестане. Иерусалим с предельной серьезностью относится к попыткам причинить вред гражданам Израиля и евреям.

В Министерстве иностранных дел Украины ответили на российские инсинуации о якобы причастности Украины к беспорядкам в Махачкале.

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