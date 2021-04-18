Эммануэль Макрон считает, что международное сообщество должно обозначить четкие "красные линии" в отношениях с Россией.
Читайте такжеМакрон планирует в ближайшее время обсудить с Путиным украинский вопросПрезидент Франции заявил в интервью, что полностью разделяет желание президента США Джо Байдена относительно диалога с Россией, однако важна четкость, пишет CBS News.
"Думаю, только санкций недостаточно, но санкции являются частью пакета. Я предпочитаю конструктивный диалог, однако, чтобы вести конструктивный и эффективный диалог, вам нужно доверие", - сказал Макрон.
Для достижения надежности, отметил президент Франции, "следует определить четкие красные линии с Россией". По его мнению, международное сообщество придерживается "наивного подхода" в отношении РФ.
"Считаю, что то, что произошло несколько лет назад, когда в Украину вторглись, это не провал дипломатии, это провал нашего коллективного доверия к России", - добавил Макрон.
Стягивание войск РФ к границе Украины
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.
- В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, это вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.
- 1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.
- Во время визита Зеленского во Францию канцлер Германии Ангела Меркель и президент Макрон призвали Российскую Федерацию отвести войска от украинских границ.
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