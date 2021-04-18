Президент Франции считает, что санкций недостаточно.

Эммануэль Макрон считает, что международное сообщество должно обозначить четкие "красные линии" в отношениях с Россией.

Читайте такжеМакрон планирует в ближайшее время обсудить с Путиным украинский вопросПрезидент Франции заявил в интервью, что полностью разделяет желание президента США Джо Байдена относительно диалога с Россией, однако важна четкость, пишет CBS News.

"Думаю, только санкций недостаточно, но санкции являются частью пакета. Я предпочитаю конструктивный диалог, однако, чтобы вести конструктивный и эффективный диалог, вам нужно доверие", - сказал Макрон.

Для достижения надежности, отметил президент Франции, "следует определить четкие красные линии с Россией". По его мнению, международное сообщество придерживается "наивного подхода" в отношении РФ.

"Считаю, что то, что произошло несколько лет назад, когда в Украину вторглись, это не провал дипломатии, это провал нашего коллективного доверия к России", - добавил Макрон.

Стягивание войск РФ к границе Украины

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Перевод: Катерина Комолова