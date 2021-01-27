Вместе с "Киевским" силовики увезли на допрос еще 12 блогеров.

В Москве вечером 26 января задержали 18-летнего тиктокера Константина Лакеева (kievskyyy). Его подозревают в нападении на автомобиль ФСБ на акции в поддержку Алексея Навального.

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Об этом сообщает «Медуза», ссылаясь на ряд российских СМИ. 23 января в Москве протестующие забросали автомобиль силовиков снежками, а также пинали машину ногами и прыгали ей на капот. По имеющейся информации, в связи с этим инцидентом было открыто уголовное дело, и Лакеев является в нем главным подозреваемым.

Юношу задержали прямо в «тикток-хаусе», где он проживал вместе с другими блогерами. Вместе с ним для допроса были задержаны еще 12 тиктокеров.

Около 7 утра 27 января Лакеев вышел на связь и сообщил, что находится в Следственном комитете. Сегодня ему будут избирать меру пресечения.

Константин Лакеев – блогер-миллионник, известен как «Костя Киевский». Dходит в команду блогеров Good People.

Протесты в России

В субботу, 23 января, в России прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, арестованного несколько дней назад после возвращения в РФ из Германии.

Силовики применили к протестующим насилие и провели массовые задержания.

В ходе массовых акций протеста в России 23 января силовики задержали 3296 протестующих. Это рекордное количество задержанных за всю современную историю России.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили насилие против участников акций в России в поддержку Навального.

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Автор: Дмитрий Захаров