Индийский рынок смартфонов – второй по величине в мире, по своим объемам на сегодня он уступает лишь китайскому.

Взрывной рост заболеваемости коронавирусом в Индии оказал разрушительное влияние на множество отраслей. В частности – обрушил продажи на рынке смартфонов.

Читайте такжеСлепнут и умирают: в Индии зафиксировали вспышку "черной плесени" у людей, переживших COVID-19

Как IXBT, на сегодня лидерами на рынке смартфонов Индии являются компании Xiaomi, Oppo, Samsung и Vivo, которые занимают 25, 23, 22 и 16% рынка соответственно. Четыре китайские компании занимают 86% индийского рынка смартфонов.

По обновленным прогнозам, компания Xiaomi за год продаст не 240 миллионов смартфонов, как планировалось изначально, а 190 миллионов единиц. Независимая компания Honor за год отгрузит 35 миллионов вместо ранее запланированных 50 миллионов смартфонов.

Поставки Oppo, Vivo , Realme, OnePlus и других известных компаний также будут существенно сокращены — в среднем примерно на 20%.

Индийский рынок смартфонов – второй по величине в мире, по своим объемам на сегодня он уступает лишь китайскому.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров