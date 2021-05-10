Взрывной рост заболеваемости коронавирусом в Индии оказал разрушительное влияние на множество отраслей. В частности – обрушил продажи на рынке смартфонов.
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Как IXBT, на сегодня лидерами на рынке смартфонов Индии являются компании Xiaomi, Oppo, Samsung и Vivo, которые занимают 25, 23, 22 и 16% рынка соответственно. Четыре китайские компании занимают 86% индийского рынка смартфонов.
По обновленным прогнозам, компания Xiaomi за год продаст не 240 миллионов смартфонов, как планировалось изначально, а 190 миллионов единиц. Независимая компания Honor за год отгрузит 35 миллионов вместо ранее запланированных 50 миллионов смартфонов.
Поставки Oppo, Vivo , Realme, OnePlus и других известных компаний также будут существенно сокращены — в среднем примерно на 20%.
Индийский рынок смартфонов – второй по величине в мире, по своим объемам на сегодня он уступает лишь китайскому.
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