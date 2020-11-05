Греция вводит локдаун с 7 по 30 ноября на фоне роста заболеваемости COVID-19.
Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает Ekathimerini.
Ограничения вступят в силу в 6 утра субботы, 7 ноября.
"Я знаю, что есть беспокойство, страх перед экономическими последствиями. Но мы хотим, чтобы люди стали союзниками в этом новом большом усилии, которое мы призваны сделать", - сказал Мицотакис.
В частности, до конца ноября будет введен запрет на перемещение, а также закрыты магазины, кроме критических объектов инфраструктуры. Более подробно об ограничениях в Греции сообщат сегодня вечером.
По словам премьера, все граждане, которые не будут иметь работы на период локдауна, получат 800 евро помощи.
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Ситуация с коронавирусом в Греции
Суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в Греции установил новый рекорд: в среду выявили 2646 новых случаев. Общее количество случаев COVID-19 на данный момент составляет 46 892. С начала пандемии от COVID-19 умерли 673 человека.
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