Европейский Союз сможет производить достаточное количество вакцин для достижения цели по иммунизации взрослого населения к середине июля.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС, руководитель рабочей группы по вопросам вакцин в ЕС Тьери Бретон, передает НВ со ссылкой на Reuters.
Еврокомиссия поставила цель привить 70% взрослого населения ЕС до конца этого лета.
"Мы уверены, что сможем выработать достаточное количество вакцин для достижения цели по коллективному иммунитету, это означает, что 70% взрослого населения будет вакцинировано до середины июля", - сказал Бретон.
Также он отметил, что во втором квартале ожидается поставка более чем 400 тысяч доз вакцин.
"Государства-члены должны быть готовы ускорить вакцинацию", - заявил Бретон.
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По его словам, производство вакцин в Европе на 53 предприятиях увеличивается ежемесячно вдвое. К концу года производственная мощность достигнет трех миллиардов доз при наличии большего количества производственных линий.
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