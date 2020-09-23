Китайская сторона выразила протест в связи с заявлением Трампа.

МИД Китая выразил протест в связи с заявлением президента США Дональда Трампа на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в котором он призвал привлечь Китай к ответственности за пандемию коронавируса.

Читайте такжеВ Секретной службе США растет число заражений коронавирусом из-за поездок Трампа - СМИ«К сожалению, вопреки фактам, американская сторона использовала трибуну ООН для фабрикации слухов, безосновательных нападок и очернения Китая из неблаговидных политических целей. Китайская сторона выражает решительный протест», - сказано в заявлении МИД Китая, передает kommersant.

На Генассамблее ООН также выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал не допустить раскола мира из-за конфликта США и Китая. По его мнению, технологический и экономический раскол приведет к геостратегическому и военному.

Что заявил Трамп:

22 сентября Трамп в своем выступлении на общеполитических дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что считает, что Китай позволил заражать весь мир, не ограничив полеты из страны. В частности он заявил: «Мы должны привлечь к ответу страну, которая выпустила эту чуму в мир- Китай! Правительство Китая и ВОЗ - которая подконтрольна Китаю - ложно заявили, что отсутствуют доказательства передачи вируса от человека к человеку... В первые дни вируса Китай остановил поездки внутри страны, позволяя при этом самолетам покидать Китай и заражать мир… ООН должна привлечь Китай к ответственности за его действия», - сказал Трамп

Как началась пандемия коронавируса:

Распространение коронавируса началось в конце 2019 года. Его вспышка была зафиксирована на рыбном рынке в китайском городе Ухань. С тех пор болезнь стремительно распространилась по всему миру.

Президент США не раз заявлял, что ответственность за распространение коронавируса лежит на Китае, который не предупредил мир об опасной болезни.

На сегодняшний день в мире от COVID-19 умерли 971 116 человек, выздоровели 21 756 648 человек. Всего подтверждено 31 615 836 случаев заболевания.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН