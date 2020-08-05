CNN: Споры из-за масок напоминают многолетнюю битву за обязательные ремни безопасности в автомобиле

История введения инструментов безопасности в автомобилях может дать подсказки, как поощрить людей носить маски в эру коронавируса.

Прошло более 60 лет, прежде чем американцы привыкли пристегиваться за рулем автомобиля. Но у США нет столько времени, чтобы заставить своих граждан привыкнуть к новому инструменту безопасности - маскам.

И ремни безопасности в автомобиле, и маски называют важной мерой, которая защищает людей от смерти. И то, и другое - небольшой аксессуар, который с момента своего введения вызвал протест от определенных групп. Ведь они почувствовали, что нововведение как-то их ограничивает, - пишет CNN.

Но все же ремни безопасности победили. Да, на это пришлось потратить много десятилетий, чтобы пройти через все законодательные препятствия. Пришлось провести эффективную и привлекательную рекламную кампанию ( "Щелкай или плати штраф"), а также уговорить производителей автомобилей поддержать ремни безопасности и сделать их неотъемлемой частью управления автомобилем.

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Кажется невероятным, что споры об обязательном использовании ремней безопасности в автомобиле продолжались еще в 1990-х годах. И оппоненты использовали такие же тактики, которые сегодня используют те, кто выступает против обязательного одевания масок для защиты от коронавируса.

"Можно подумать что-то вроде: "Эй, принять закон о безопасности - это же легко"", - сказал бывший профессор Университета Мичигана и автомобильный историк Дэн Алберт.

Но нет. Дебаты о ремнях безопасности достигали апогея несколько раз за 20-й век. Сначала это произошло в 1930-х, когда резко увеличилось количество смертей на дорогах. В некоторых автомобилях начали устанавливать специальные пояса, но их использование не было обязательным. Интерес к вопросу восстановился в 1960-х годах, когда был одобрен Акт о национальном трафике и безопасности моторного транспорта. Закон требовал от производителей автомобилей обязательно устанавливать ремни безопасности.

После этого нужно было только заставить водителей использовать их. США понадобилось еще почти 20 лет для того, чтобы сделать застегнутые ремни безопасности обязательными. Производители автомобилей были самыми громкими врагами ремней. Они говорили, что такой элемент безопасности повысит производственную стоимость машин, обвалит продажи и заставит водителей думать, что ездить за рулем опасно.

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По словам Алберта, компании вели лоббистскую работу против закона, который сделал ремни безопасности обязательны. Они утверждали, что сами ремни были опасными и слишком ограничивали водителей. Сами же автомобилисты не были в восторге от новых мер безопасности. Финальная фаза принятия закона о ремнях безопасности пришлась на 1980-е годы. Секретарь по вопросам транспорта, а позже сенатор от Республиканской партии Элизабет Доул объявила ультиматум: или производители автомобилей установят подушки безопасности во все машины до 1987 года, или штаты, на которые приходится две трети населения США, примут законы об обязательных ремнях безопасности.

Вскоре после того Нью-Йорк стал первым штатом, который принял такой закон. Сейчас все штаты кроме Нью-Хемпшира так или иначе требуют использования ремней безопасности. Хотя в некоторых из них пассажиры на задних сиденьях не обязательно должны пристегиваться. А в некоторых штатах полиция не будет штрафовать водителя за непристегнутый ремень безопасности, если он не совершил другое нарушение правил дорожного движения.

Сейчас в США более 90% водителей пристегиваются. Хотя в 1980-х этот показатель не превышал 14%. И вряд ли можно встретить толпу на улице, которая протестует против использования ремней безопасности.

"Люди просто выработали привычку пристегиваться", - сказал Алберт.

Аргументы врагов масок почти идентичны тем, которые озвучивали лоббисты, выступая против ремней безопасности. Во-первых, они прибегают к псевдонаучным утверждениям. Борцы с ремнями безопасности утверждали, что якобы водитель будет в большей безопасности, если во время аварии вылетит из автомобиля, а не будет пристегнут к креслу в кабине. Те, кто отказываются носить маски, тоже выдвигают похожие недоказанные теории. Мол, маски неэффективные и только затрудняют дыхание.

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Во-вторых, используется игра страхом и вопросами свободы. Некоторые говорили, что ремни безопасности - это нарушение личной свободы. Этот же аргумент используют и против масок. Автомобили были символом свободы. Передвижение за рулем выставлялось как нечто, что освобождает, а не ограничивает. Алберт отмечает, что, по крайней мере, так о своей продукции говорили производители. Известный дизайнер автомобилей Харли Эрл говорил, что создает свои машины, чтобы водители "могли немного отдохнуть".

Автомобильные компании боялись, что «отдых» закончится, если будут установлены ремни безопасности. Исчезнет вся романтика управления автомобилем. Зато появится страх перед открытой дорогой.

Профессор психологии Университета Британской Колумбии Стивен Тейлор сказал, что одевание маски сегодня - это постоянное физическое напоминание абсурдности мира, в котором мы живем. Это маркер страха, признание уязвимости. Одевать маску ежедневно - это, по его словам, признавать, что публичная жизнь опасна. По словам Тейлора, очень небольшое, но заметное меньшинство, протестующее против масок, не может смириться с этими ощущениями.

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Как сделать маски популярными? Можно одолжить некоторые приемы у истории с ремнями безопасности. Такое мнение высказала помощник профессора Колледжа общественного здоровья в Университете Южной Флориды Джилл Робертс. По ее словам, маски должны стать вездесущими. Она отметила, что ремни безопасности сейчас за обязательно установлены в каждой машине. И их легко использовать по желанию. Бизнес и школы должны сделать маски готовыми к использованию, чтобы они всегда были под рукой. Тогда люди станут более склонными их одеть в отличие от условий, при которых им нужно искать и покупать себе маску.

Также Робертс считает, что можно не оставить людям выбора, одевать маску или нет, как это делают некоторые отдельные бизнесы. Например, в сети Walmart в США нельзя зайти в магазин без маски.

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"Если вы заходите туда и вы один из тысячи, на ком нет маски, вы выделяетесь. По сути, это давление окружения. Оно хорошо сработало в случае с ремнями безопасности", - сказала Роберт.

Широкое принятие масок может появиться со временем, так же как это произошло со средствами безопасности в автомобилях. Пока маски - чужеродный аксессуар, с которым мы живем с апреля. По словам Тейлора, понадобится время, чтобы выработать привычку. Но люди склонны адаптироваться.

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