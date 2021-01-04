В понедельник в Британии зарегистрировано более 50 тысяч новых случаев COVID-19.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новом жестком национальном локдауне, который начнется в полночь, в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом.

Джонсон отметил, что предстоящие недели будут "самыми тяжелыми", сообщает Liga.net со ссылкой на BBC.

Вместе с тем премьер добавил, что, по его мнению, страна вступает в "последнюю фазу борьбы".

В понедельник, 4 января, в Британии зарегистрировано более 50 000 новых случаев COVID-19. Седьмой день подряд показатель не опускается ниже этой цифры.

С 5 января жителям Британии запрещено покидать свои дома за исключением серьезных причин, таких как получение медпомощи, покупка продуктов питания, физические упражнения и работа для тех, кто не может делать это из дома.

Все школы и колледжи переходят на дистанционное обучение как минимум до февраля. Летние экзамены отменяются. Детские сады продолжат работать.

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Рестораны могут предлагать доставку еды, но алкоголь на вынос будет запрещен.

Открытые спортивные площадки будут закрыты, любительские командные виды спорта - запрещены.

Люди могут встречаться с одним человеком из другой семьи для прогулок на свежем воздухе.

Джонсон выступил после того, как главные медицинские работники Великобритании рекомендовали повысить уровень угрозы до пятого - это самый высокий уровень.

Они предупредили о "существенном риске перегрузки медицинской системы" в нескольких районах в течение ближайшего 21 дня. В NHS говорят, что больницы находятся в "критической точке" и что необходимы "немедленные и решительные действия".

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Автор: УНИАН