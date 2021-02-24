Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы Азия станет местом, где будет жить большинство самых богатых людей Земли.

Обуздав пандемию коронавируса, Новая Зеландия теперь переживает невероятно стремительное увеличение количества очень богатых граждан. В течение следующих 5 лет количество богачей в стране вырастет на 50%.

Об этом пишет Forbes, добавляя, что миллионеров в Новой Зеландии и так увеличилось на треть за предыдущую "пятилетку". Но за следующий аналогичный период их станет больше на 72%. Между тем, количество "лиц со сверхвысоким чистым капиталом" (UHNWI) увеличится на 52% за тот же отрезок времени. Об этом свидетельствует отчет консалтинговой компании и сфере недвижимости Knight Frank.

Читайте такжеFinancial Times: 2020 год ничему не научил мирНовая Зеландия становится настолько богатой страной, что нужно заработать по меньшей мере 2,8 миллиона долларов, чтобы стать членом 1% самых состоятельных жителей страны. Это ставит Новую Зеландию на четвертое место в мире по этому показателю после Монако, Швейцарии и США. В этих странах нужно иметь большие доходы, чтобы оказаться "на вершине". Например, в Монако нужно владеть не менее 7,9 миллионами долларов.

Но не только деньги заставляют мир завидовать миллионерам среди "киви". С декабря паспорт Новой Зеландии стал третьим самым влиятельным на планете, согласно Passport Index, который оценивает возможности граждан разных стран путешествовать без виз. Поэтому состоятельные люди со всего мира теперь предлагают миллионы инвестиций за право переехать в Новую Зеландию. В пиковый момент этого интереса каждые 30 секунд кто-то из США заходил на сайт иммиграции в страну. Хотя процесс переезда стоит 2,2 миллиона долларов и длится от трех до четырех месяцев.

"Количество иммиграционных запросов «зашкаливает». И это отражается на нашей недвижимости тоже", - сказал директор новозеландской ветки Sotheby's International Realty Марк Гаррис.

Но те, кому посчастливилось переехать в Новую Зеландию, теперь живут жизнью фактически безо всяких ограничений из-за коронавируса. С сентября все бары, рестораны работают, как раньше. И даже концерты проводятся. В начале этого месяца, правда, был кратковременный карантин.

"В прошлом году мы все ездили на лыжи. Мы купались, занимались серфингом, играли в гольф и ходили под парусом, как это было когда-то", - сказал Гаррис.

Другой магнит для богатства со всего мира - это удаленность многих объектов недвижимости на периферии и побережье Новой Зеландии. Примерно четверть от всех UHNWI в этом году искали новое жилье, о чем свидетельствуют данные отчета Knight Frank. Из них примерно 56% хотели приобрести что-то на побережье. Чуть меньше половины (47%) искали недвижимость в сельской местности.

Но все это привело к повышению цен на недвижимость. В крупнейшем городе Новой Зеландии - Окленде - стоимость обычной квартиры по состоянию на конец прошлого года была выше на 18%. А ценники роскошных объектов подскочили на 157%. Это создало определенные проблемы. В прошлом году рост цен на недвижимость стал предвыборной проблемой. Потому что люди, которые хотели приобрести свое первое жилье, не могли себе это позволить.

Читайте такжеThe Economist: В 2021 году будет десять тенденций, за которыми стоит следитьЦентральный банк Новой Зеландии заявил, что в следующем месяце введет ограничения по ипотеке, чтобы остановить спекуляции. Иностранцам тоже создают препятствия. Без гражданства или вида на жительство им требуется одобрение от службы иностранных инвестиций. И рассмотрение заявки может длиться месяцами. Но все равно не отражает интерес миллионеров со всего мира к Новой Зеландии.

Впрочем, островная страна - не единственная, кто получил большую выгоду от пандемии COVID-19. Китай тоже возвращается к нормальной жизни. И это способствует росту богатства в стране. Число "лиц со сверхвысоким чистым капиталом" в Китае выросло на 16% в прошлом году. Ожидается, что к 2025 году таких богачей станет больше на 32 тысячи.

И Китай, и Новая Зеландия принадлежат к той части Азии, которая переживает "бум" богатства. В следующие 5 лет впереди всех в этом процессе будут Индия и Индонезия. В случае последней ожидается удвоение количества миллионеров. В целом же в мире ожидается рост количества "лиц со сверхвысоким чистым капиталом" на 27% до 2025 году. А в Азии этот прирост будет составлять 39%.

В Knight Frank прогнозируют, что на континенте будет жить четверть всех состоятельных людей планеты.

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Перевод: Лесь Дымань