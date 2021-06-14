Чета Байденов прибыла в гости к королеве Елизавете II в последний день саммита "Большой семерки".

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден встретились в Виндзорском замек с королевой Великобритании Елизаветой II.

Встреча включала в себя почетный караул и чаепитие, пишет BBC.

Чета Байденов прибыла в гости к королеве Елизавете II в последний день саммита "Большой семерки", проходившего в Корнуолле, на котором лидеры крупнейших экономик мира обсуждали проблемы изменения климата и вакцинации от коронавируса.

В этом году из-за пандемии коронавируса мини-парад прошел на территории Виндзорского замка, а не в центре Лондона.

Королева Елизавета приветствовала чету Байденов на помосте Виндзорского замка.

Почетный караул, сформированный из гренадерского гвардейского первого батальона Королевской роты, дал королевский салют, после чего был исполнен государственный гимн США.

Затем Байден в сопровождении майора Джеймса Тейлора и генерал-майора Кристофера Гика осмотрел почетный караул, после чего вернулся на помост, чтобы наблюдать за военным маршем.

Встречи Королевы Великобритании с президентами США

95-летняя королева впервые встретилась с действующим президентом США, Гарри Трумэном, в роли принцессы Елизаветы в 1951 году.

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С тех пор она встречалась со всеми 14 избранными лидерами США, за исключением Линдона Джонсона.

В 2019 году королева встретилась с тогдашним президентом Дональдом Трампом в Букингемском дворце. Чета Трампов была приглашена королевой на чаепитие в Дубовой комнате замка.

А во время встречи с Джорджем Бушем в Виндзорском замке традиционное послеобеденное чаепитие с бутербродами и пирожными проходило в Белой гостиной.

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Автор: Александр Топчий