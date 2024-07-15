Они имеют различные конфигурации, приспособленные к их конкретным ролям в силах.

Новый российский ледокол может нести противокорабельные ракеты "Уран".

Как пишет Bulgarian Military, чтобы удовлетворить потребности российского ВМФ и подготовиться к растущему значению полярных регионов, Адмиралтейские верфи делают шаги вперед, проводя испытания навигации и систем нового ледокола проекта 23550.

Разработанный специально для наблюдения и патрулирования в Арктике, этот новый класс включает четыре подразделения, предназначенные для укрепления сил, таких как Береговая охрана Пограничной службы Российской Федерации. Эти корабли будут оснащены мощным вооружением, таким как семейство ракет "Калибр".

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По данным российских источников, последние испытания верфи в Санкт-Петербурге были сосредоточены на первом агрегате класса "Иван Папанин". Это 8500-тонное патрульное судно, спущенное на воду в октябре 2019 года, отправилось в первые рейсы в этом году. Последние испытания "Ивана Папанина" прошли в Балтийском море, завершившись успешным возвращением сторожевого корабля в северный российский порт.

В российском Минобороны сообщили, что "во время этого этапа испытаний экипаж и бригада доставки с Адмиралтейских верфей провели проверку силовой установки, жизненно важных систем обеспечения и связи". Ранее экипаж корабля прошел комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМС.

В этот класс входят "Иван Папанин" и еще один корабль, который сейчас строится для ВМФ России "Николай Зубов", который вскоре будет спущен на воду. Кроме того, сейчас для Береговой охраны пограничной службы РФ разрабатываются ледоколы "Пурга" и "Дзержинский". Они имеют различные конфигурации, приспособленные к их конкретным ролям в силах.

Особой особенностью ледоколов проекта 23550 является их уникальный комплект оборудования, предназначенный для работы в полярных регионах с мощным ледовым покрытием. Эти ледоколы вооружены 76,2-мм основной пушкой в носовой части, укрепленной двумя 30-мм системами ПВО АК-630М CIWS и системой запуска крылатых ракет семейства "Калибр". Некоторые источники даже предполагают, что они могут быть оснащены противокорабельными ракетами "Уран" (или "Звезда" Х-35, известная в НАТО как AS-20 Kayak).

О "Звезде" Х-35

Российская "Звезда" Х-35 - противокорабельная ракета, предназначенная для прицеливания и нейтрализации кораблей противника. Это часть передового арсенала России, направленного на сохранение превосходства на море и сдерживание потенциальных угроз. Ракета известна своей точностью и эффективностью в сценариях морской войны.

"Х-35" имеет длину примерно 4,5 метра и диаметр около 0,42 метра. Компактные размеры ракеты позволяют развертывать ее с различных платформ, включая подводные лодки, надводные корабли и системы береговой обороны, обеспечивая гибкость ее оперативного использования.

Технические характеристики Х-35 включают твердотопливный ракетный двигатель, который обеспечивает необходимую тягу для достижения ракетой цели. Он оснащен передовыми системами наведения, включая инерциальную навигацию и активное радиолокационное самонаведение, что обеспечивает высокую точность даже в сложных условиях. Скорость и маневренность ракеты делают ее грозным оружием против вражеских кораблей.

Х-35 может быть оснащена различными типами боеголовок, в зависимости от требований миссии. К ним относятся осколочно-фугасные, предназначенные для максимального поражения цели, и бронебойные, эффективные против тяжелобронированных судов. Универсальность вариантов боеголовок позволяет адаптировать ракету к конкретным сценариям угрозы.

Радиус действия Х-35 оценивается примерно в 120 километров. Эта дальность позволяет поражать цели на значительном расстоянии, обеспечивая стратегическое преимущество в морских боях. Дальность действия ракеты в сочетании с ее точностью и разрушительной силой делает ее критически важной составляющей военно-морских ударных возможностей России.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, пока Запад сосредоточился на войне в Украине, обострении на Ближнем Востоке, кибербезопасности, Россия продвигается в Арктике. Москва ведет активную работу по расширению флота ледоколов.

В НАТО все внимание приковано к боевому ледоколу "Иван Папанин" - этот российский военный корабль является дизель-электрическим, а не атомным, и должен быть готов к концу этого года. За ним последуют еще два корабля того же класса.

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