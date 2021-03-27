После завершения срока наказания будет рассматриваться вопрос их депортации в Украину.

В США за контрабанду в страну поддельных препаратов против рака и гепатита С осуждены два гражданина Украины.

Об этом сообщается в заявлении Минюста США, передает Голос Америки.

36-летний Максим Ненадов и 34-летний Владимир Николаенко в июле прошлого года признали себя виновными. Ненадов также признал себя виновным во ввозе в США препаратов с неверной маркировкой.

Ненадов, владелец базирующейся в Украине компании "Здоровая нация", приговорен к 71-му месяцу лишения свободы в федеральной тюрьме США, а его подчиненный Николаенко - к 33-м месяцам.

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После завершения срока наказания будет рассматриваться вопрос их депортации в Украину.

В Министерстве юстиции США сообщили, что украинцев задержали в апреле 2019 года после того, как они прибыли в США из Украины для обсуждения будущих незаконных поставок медицинских препаратов. С тех пор они находятся под стражей.

Правоохранители США провели ряд закупок поддельных или несогласованных лекарственных препаратов: препарата от рака Keytruda, онкологического продукта Abraxane и лекарств против гепатита С Epclusa.

Сообщается, что американские правоохранители начали общаться с Ненадовым по поводу незаконной продажи препарата Keytruda в июне 2018-го года.

Как отмечает правительство США, полученные "препараты" были предоставлены производителям соответствующих лекарств для анализа и были признаны поддельными.

"Обвиняемые пытались нажиться на болезни других, продавая бесполезные ожидания - включительно с поддельными препаратами без действующего вещества - и ставя под риск здоровье уязвимых пациентов. Этот судебный процесс четко демонстрирует, что мы привлечем к ответственности тех, кто пренебрегает риском для пациентов ввозя контрабандой поддельные препараты в США", - заявил и. о. замминистра юстиции Николас Квейд из уголовного департамента Минюста США.

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Автор: Александр Топчий