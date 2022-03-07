Кира Ярмыш призвала людей выходить 8 марта в 14:00 на центральные площади своих городов.

Пресс-секретарь оппозиционного российского политика Алексея Навального Кира Ярмыш записала видеообращение к женщинам России, призвав их выходить на антивоенные акции 8 марта.

Ее обращение опубликовано в YouTube.

"Завтра праздник – 8 марта. Женский день. Все будут нас поздравлять с праздником весны или с днем борьбы за равные права. Это не так важно. Важно, что это тот самый момент, когда мы должны твердо заявить, чего в этот день мы хотим на самом деле. Мы хотим, чтобы этой войны не было. Мы хотим, чтобы она прекратилась немедленно. Мы тоже здесь есть и с нашим мнением нужно считаться", – идет речь в обращении.

В частности, Ярмыш призвала людей выходить 8 марта в 14:00 на центральные площади своих городов.

"Путину плевать на любую человеческую жизнь – русскую или украинскую. Его интересуют только его деньги и власть. Для него все люди, сражающиеся на фронте, безымянные, рушечное мясо, расходный варианит, буквально, скот, который он гонет на убой, чтобы можно было как можно дольше сидеть на мешке с деньгами и попивать вино в своем дворце с видом на закат. Я правда хочу, чтобы вы осознали. Путин не верит ни в какой русский мир, не верит в фашистов и денацификацию. Жизнь ваших родственников, ваших друзей и близких, которая будет перемолота войной, для него ничто", – заявила Ярмыш.

Как сообщал УНИАН, российский оппозиционер Алексей Навальный, который находится в тюрьме, выступил против воны с Украиной. Он призвал граждан РФ не молчать и выйти на протесты.

По данным ОВД-Инфо, начиная с 24 февраля, на антивоенных акциях в России задержали 13 395 человек.