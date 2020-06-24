Atlantic Council: Трампу оказалось не так наплевать на Украину, как казалось

Книга бывшего советника по национальной безопасности проливает больше света на то, как в Вашингтоне относятся к Киеву.

Книга бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона под названием "Комната, в которой это произошло" - неординарное чтиво. Это наиболее разрушительная критика президента Дональда Трампа на сегодня. И такой ее делает то, что она касается внешней политики.

Книга уже получила большое публичное внимание. Но до сих пор никто должным образом не оценил то, что главная тема в ней - это Украина. Об этом пишет старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд. Предпоследний раздел книги Болтона, который уместился на 34 страницах, посвящен Украине, которую в целом он вспоминает не менее 270 раз.

Читайте такжеForeign Affairs: Скандалы вокруг Украины и США стали доказательством появления нового вида коррупции

Слушания по делу об импичменте, которые продолжались прошлой осенью, могли создать впечатление, что президент Дональд Трамп не очень озабочен Украиной. Но Болтон предлагает совсем другую картинку. По его версии событий, Украина - один из немногих вопросов, на котором Трамп сосредоточен.

"Американский лидер изображен еще более враждебным к Украине, чем казалось ранее. Болтон, который верит, что американские интересы требуют сильной поддержки для Киева, описывает, как Трамп становился на сторону Путина и России против Украины на каждом шагу", - говорится в статье.

Аслунд напоминает, что Болтон занимал должность советника по национальной безопасности президента США с апреля 2018 до сентября 2019 года. Он, вероятно, был наиболее опытным внешнеполитическим специалистом в администрации, но также одним из самых неоднозначных ее деятелей. Болтона называют выдающимся неоконсерватором, который, согласно утверждениям критиков, редко видел войну, которая бы ему не понравилась. Он был среди ключевых адвокатов войны в Ираке в 2003 году, а также занимал позицию давнего "ястреба" в американской политике в отношении Ирана. Вместе с тем, его книга проливает свет на его хорошие знания, профессиональные навыки и способность делать точные наблюдения.

В ней он пишет, что Трамп прислушивался лишь к одному человеку в вопросе Украины - к его личному адвокату Рудольфу Джулиани. Последний сыграл главную роль в увольнении профессионального дипломата и посла в Киеве Мари Йованович. И Трамп согласился на это, не споря. Болтон прояснил ситуацию, процитировав Госсекретаря Майка Помпео, который сказал, что "посол Йованович пытается сократить коррупцию в Украине, а это может привести к преследованию некоторых клиентов Джулиани".

Читайте такжеЭкс-посол США: В Госдепартаменте никто не верит в вымысел о вмешательстве Украины в выборы

В книге бывший советник пишет, что американский президент чрезвычайно благосклонен к Путину. Одной из наиболее ярких цитат стала строка: "Трамп намекает, что украинский президент, лояльный к России, может помочь избежать начала Третьей мировой войны".

Сам Болтон, похоже, занимал сильную проукраинскую позицию. Он, как оказалось, считал провал НАТО в предоставлении Киеву членства причиной нынешней агрессии России. В книге бывший советник президента США описал большинство членов администрации как проукраинских деятелей. Госсекретарь Помпео выступает в ней человеком, который хорошо понимает ситуацию, но предпочитает задабривать президента.

"Единственные американцы, которые занимают откровенную антиукраинскую позицию - это Трамп и Джулиани", - пишет Аслунд.

В целом история Болтона создает впечатление, что США продолжают оказывать Украине финансовую и военную поддержку из-за сильной лояльности обеих американских партий, а не из-за личной позиции Трампа.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ