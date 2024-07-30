В китайском МИД подчеркнули, что Пекин всегда стремился к скорейшему завершению "украинского конфликта".

Правительство Китая по итогам встреч министра иностранных дел КНР Ван И с руководителями внешнеполитических ведомств Украины, США и России продолжит поддерживать политическое урегулирование "украинского кризиса". Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает Укринформ.

"Относительно "украинского кризиса", Китай всегда занимает беспристрастную и справедливую позицию", - сказал Линь во время брифинга.

По его словам, Пекин всегда стремился к скорейшему завершению "украинского конфликта", стремясь найти для этого политические методы, поскольку прекращение огня и восстановление мира выгодно всем сторонам.

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"Китай будет и в дальнейшем стоять на стороне мира и диалога, поддерживать международное сообщество в достижении еще большего консенсуса, совместными усилиями осуществлять поиск практического и реалистичного решения для урегулирования "кризиса", - отметил дипломат.

Роль Пекина в российско-украинской войне

Президент Чехии Петр Павел считает, что без России и Китая за столом не удастся достичь каких-либо мирных договоренностей по войне в Украине. По словам президента Чехии, "выборы в мире также будут важными".

В то же время Вашингтон предупреждает Китай о мерах в ответ на поддержку Пекином военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Отмечается, что государственный секретарь Энтони Блинкен снова выразил серьезную обеспокоенность поддержкой КНР оборонно-промышленной базы России.

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