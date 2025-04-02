Президент Трамп "подчеркивает важность поддержания мира в Тайваньском проливе", отметили в его администрации.

Администрация президента США Дональда Трампа во вторник выступила с предупреждением в адрес Китая после того, как Пекин объявил о масштабных военных учениях в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня, пишет The Hill.

По словам представителя Народно-освободительной армии Китая, эти совместные маневры, проводившиеся без предварительного анонса и с участием армии, военно-морских, воздушных и ракетных сил, имели целью "строгое предупреждение и силовое сдерживание независимости Тайваня".

Позже пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт заявила, что Совет национальной безопасности США проинформировал ее об учениях, а президент Трамп "подчеркивает важность поддержания мира в Тайваньском проливе, поощряет мирное решение этих проблем между проливом, и вновь заявляет о нашей оппозиции к любым односторонним попыткам изменить статус-кво силой или принуждением".

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Военные маневры вокруг Тайваня

Китай рассматривает Тайвань как часть своей территории и неоднократно выражал готовность вернуть остров под свой контроль, включая возможное применение силы. В свою очередь, США поддерживают Тайвань как стратегического партнера, поставляя ему военное оборудование на миллиарды долларов. Американское законодательство обязывает Вашингтон рассматривать любые угрозы Тайбэю с "серьезной обеспокоенностью".

В течение президентства Трампа США продолжали дипломатическую поддержку Тайваня. В феврале Трамп вместе с премьер-министром Японии Сигеру Ишиба обнародовали совместное заявление, где высказались против любых попыток изменить статус-кво в Тайваньском проливе путем силы или принуждения.

Кроме того, министр обороны США Пит Хегсет посетил регион на прошлой неделе, встретившись с должностными лицами Японии и Филиппин. В ходе визита он подтвердил намерения США укреплять военный альянс с этими странами для противодействия "агрессии Китая".

Кроме этого, Государственный департамент США убрал со своего официального сайта формулировки, которые отрицали независимость Тайваня.

Зато Китай отреагировал серией масштабных учений, среди которых крупные маневры в прошлом месяце с использованием беспилотников и военных кораблей вблизи острова.

Министерство национальной обороны Тайваня сообщило, что во время последних учений Пекина был зафиксирован 71 китайский самолет и 21 военный корабль, а авианосная ударная группа вошла в идентификационную зону ПВО Тайваня.

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