Новая разработка Тайваня может использоваться либо как носитель оружия, либо как дрон-камикадзе.

Тайваньская судостроительная корпорация CSBC создала собственный аналог украинских морских дронов Magura V5 и Sea Baby, который получил название Endeavor Manta. Презентацию военной разработки провел глава компании Хуан Чжэнхун, передает Defence Expres.

Предполагается, что морские дроны позволят Тайваню отбиться от Китая, если тот инициирует десантную операцию.

По данным издания, Endeavor Manta может использоваться либо как носитель оружия, либо как дрон-камикадзе. Длина аппарата составляет 8,6 метра, ширина - 3,7 метра, а грузоподъемность - 1 тонна. Морской дрон способен развивать максимальную скорость 35 узлов (65 км/ч). За счет рубленых стелс-форм аппарат является малозаметным.

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Журналисты обратили внимание на еще одну особенность Endeavor Manta. Дрон имеет кабину, то есть является оптиционно-пилотируемым.

"Внимание привлекает также большое количество средств связи. В частности объявлено, что Endeavor Manta имеет не только спутниковую связь, но и использует мобильную 4G и обычную радиосвязь. И хотя тип спутниковой связи не раскрыт, форма обтекателя более характерна для параболической антенны OneWeb", - пояснили в издании.

Как отметил Хуан Чжэнхун на презентации, 45% стоимости дрона пошло на систему спутниковой связи. По мнению журналистов, это намекает на то, что компания остановила свой выбор именно на OneWeb от Eutelsat.

Также разработчики утверждают, что их морской дрон имеет довольно высокую автономность в плане навигации. Он предназначен для роевого использования и может действовать в территориальных водах континентального Китая.

Украинские дроны Magura V5 и Sea Baby

Как писал УНИАН, в Украине разработали собственные морские дроны, чтобы противостоять российским захватчикам. В частности, создан MAGURA V5 - украинский многоцелевой надводный беспилотный аппарат, способный выполнять различные задачи: наблюдение, разведку, патрулирование, поисково-спасательные операции, противоминное противодействие и другие боевые задачи.

По мнению экспертов, появление Magura V5 с ракетами Р-73 является историческим событием. В частности, аппарат может считаться первым в мире дистанционно управляемым ЗРК, даже если он рассчитан лишь на малую дальность.

Также ранее в СБУ раскрыли особенность Sea Baby. Эти украинские морские дроны могут не только нести взрывчатку, но и вести огонь.

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