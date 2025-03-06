В МИД Китая посоветовали США "убрать свою задиристую рожу и вернуться на правильный путь диалога".

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что будут "бороться до конца" с США в "тарифной, торговой или любой другой войне". Такие слова стали самой сильной риторикой Китая в отношении президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность в Белом доме, пишет The Guardian.

Известно, что из-за введения Трампом дополнительных 10% тарифов на китайские товары, совокупная пошлина выросла до 20%.

"Осуществление чрезвычайного давления на Китай - это неправильная цель и неправильный расчет ... Если США имеют другие намерения и настаивают на тарифной войне, торговой войне или любой другой войне, Китай будет бороться до конца. Мы советуем США как можно быстрее убрать свою задиристую рожу и вернуться на правильный путь диалога и сотрудничества", - подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзян.

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В то же время посольство Китая в США повторило позицию министра и написало на своей странице в соцсети X:

"Если война - это то, чего хотят США, будь то тарифная война, торговая война или любой другой вид войны, мы готовы бороться до конца".

Когда у Цзяня попросили объяснить, что он имеет в виду под "любой другой войной", он ответил:

"Если США имеют другие намерения и настаивают на нанесении вреда интересам Китая, мы будем бороться до конца. Мы советуем США как можно быстрее убрать своё задиристое лицо и вернуться на правильный путь диалога и сотрудничества".

Также в Китае отрицают попытки Трампа ввести тарифы из-за потока фенталина из Китая в США. Лин отметил, что вопрос фенталина является "поводом" для США ввести жесткие торговые меры против Китая.

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В то же время министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Америка готова к войне с Китаем. По его словам, если США хотят предотвратить войну с китайцами или другими странами, то должны быть сильными.

В то же время издание The Wall Street Journal раскрыло страхи лидера Китая Си Цзиньпина из-за начавшейся торговой войны США. В издании подчеркивают, что Китай может потерять больше, если пропорционально ответит на повышение пошлин, поскольку США покупают у КНР значительно больше, чем Пекин.

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