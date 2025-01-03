Белорусский диктатор наведается в Поднебесную в третий раз за последние три года.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко накануне так называемых "выборов" президента страны, назначенных на 26 января, совершит визит в Китай. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Издание отмечает, что это будет уже третья официальная поездка Лукашенко в КНР за последние три года.

"Лукашенко стремится развивать связи с Китаем для поддержки своего режима и усиления переговорных позиций с Кремлем", - пишет СМИ.

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В то же время авторы отмечают, что в результате тесного сотрудничества с Россией Беларусь в последние годы находится в международной изоляции. При этом страна испытывает давление со стороны РФ из-за непосредственного военного присутствия на своей территории, финансовых обязательств по кредитам и зависимости от энергоресурсов:

"Кроме этого, Беларусь надеется на Китай как посредника в разблокировании транспортных перевозок в ЕС".

Отношения Беларуси с Китаем

Как сообщал УНИАН, в августе Китай и Беларусь договорились усилить сотрудничество в сферах торговли и безопасности. В частности, страны усилили сотрудничество в промышленных цепях поставок и продолжили способствовать развитию торговли, чтобы снизить потери для обеих сторон.

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