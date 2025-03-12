Он не присутствовал на американо-украинских переговорах в Саудовской Аравии.

Спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России Кита Келлогга в значительной степени изолировали от переговорного процесса по прекращению войны.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники в администрации американского президента Дональда Трампа. Журналисты отмечают, что Киев и европейские лидеры радостно восприняли назначение Келлогга на эту должность, поскольку его считали "ярым ястребом" по отношению к Москве.

Однако теперь в переговорах с Украиной и Российской Федерацией центральное место занимают государственный секретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и представитель на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Примером являются переговоры в Саудовской Аравии, на которых не присутствовал Келлогг:

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"Роль Келлогга под большим вопросом. Непонятно, почему президент не примет окончательного решения по этому поводу. Слишком много руководителей, плюс Уиткофф, пытаются сыграть роль героя, который закончил войну. Келлогг хромает, внося путаницу в то, кто и что делает".

Некоторые чиновники и близкие к Белому дому республиканцы говорят, что отстранение Келлогга может свидетельствовать о том, что позиции тех, кто скептически относится к дальнейшей поддержке Украины, укрепляются.

Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джеймс Хьюитт заявил, что Келлогг остается "ценной частью команды", особенно в вопросах переговоров с европейскими союзниками. А заместитель пресс-секретаря Анна Келли добавила, что его единственной задачей является выполнение четких указаний президента о прекращении войны. Другие республиканцы также уверяют, что Келлогг играет неотъемлемую роль в администрации.

Роль Келлогга в переговорах

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назначил 80-летнего генерала в отставке своим спецпредставителем по вопросам Украины и России.

В одном из интервью Келлогг говорил, что договоренности о прекращении войны могут быть достигнуты в течение 100 дней работы новой администрации Белого дома.

19 февраля он прибыл в Киев и встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Также он сообщал о визите к украинским защитникам, которые лечатся в Ирпенском военном госпитале.

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