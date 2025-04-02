По словам Келлога, Трамп сможет добиться сделки между Украиной и РФ.

Украина и Россия сейчас близки к тому, чтобы добиться полного прекращения огня. Для этого необходимо согласовать условия двух стран. Об этом заявил спецпосланник президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог в эфире Fox Business.

"Мы хотим добиться всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня. Как только мы этого добьемся, возобновить войну будет очень сложно. Вот во что я верю", - сказал он.

Келлог считает, что сейчас необходимо сформировать договорные условия, в которых будут четко указаны требования Украины и России для завершения войны. Он добавил, что после этого позиции страны нужно будет "свести вместе".

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По словам спецпосланника, президент США Дональд Трамп продолжает контактировать с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Он заверил, что американский лидер сможет добиться соглашения между двумя странами.

"Я действительно верю, что мы стоим на пороге прекращения огня, но обе стороны должны будут пойти на компромисс. Ни одна из сторон не получит всего, чего хочет. Придется в чем-то уступить, чтобы прийти к решению. Но президент Трамп может это сделать", - подчеркнул Келлог.

Переговоры о завершении войны - важные новости

Ранее в The Wall Street Journal писали, что переговоры о завершении войны сейчас находятся в тупике. В издании считают, что Украина и Россия, похоже, рассчитывают на то, что президент США Дональд Трамп скорее потеряет терпение к другой стороне.

Кроме того, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал главную проблему в переговорах США и РФ по Украине. В то же время он отметил, что в Украине воспринимают эти переговоры как хороший "толчок" в ситуации.

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