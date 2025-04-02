Впервые за три года войны: ключевой переговорщик Путина намекнул на визит в США

Кремлевский чиновник уклонился от прямого ответа, но намекнул, что этот визит состоится.

Ключевой переговорщик Кремля, глава суверенного фонда благосостояния РФ, специальный инвестиционный и экономический посланник Путина Кирилл Дмитриев заинтриговал реакцией на сообщения СМИ о том, что он собирается с визитом в США.

Ранее о запланированной, но еще не анонсированной поездке Дмитриева на переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом сообщил CNN. По данным СМИ, эти переговоры состоятся на этой неделе.

Дмитриев отреагировал на эту информацию в социальной сети X. Он уклонился от прямого ответа, но намекнул, что этот визит состоится.

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"Возможно. Сопротивление американо-российскому диалогу является реальным и обусловлено устоявшимися интересами и старыми нарративами. Но что, если улучшение отношений - это именно то, что нужно миру для длительной глобальной безопасности и мира?" - отметил Дмитриев.

Визит Дмитриева в США - что сообщалось

По данным западных СМИ, Дмитриев и Уиткофф проведут переговоры по укреплению отношений между двумя странами, а также об окончании войны против Украины.

Поскольку Дмитриев находится под санкциями США, CNN сообщил, что администрация Трампа сняла санкции с этого российского чиновника на время его визита. Его визит станет первым визитом в США высокопоставленного российского чиновника с момента вторжения РФ в Украину и ознаменует дальнейшие шаги в потеплении отношений между странами после возвращения Трампа к власти.

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