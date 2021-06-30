Известно, что уволены были несколько членов политбюро, секретари центрального комитета и чиновники нескольких государственных учреждений.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что «серьезный инцидент» поставил под угрозу усилия КНДР по предотвращению коронавируса в стране и уволил нескольких топ-чиновников. Официально же Северная Корея не подтвердила ни одного случая COVID-19 в стране.

Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на сообщение Корейского центрального информационного агентства (KCNA) КНДР.

Во время заседания Политбюро властной Трудовой партии Северной Кореи диктатор осудил должностных лиц за пренебрежение своими обязанностями по борьбе с COVID-19.

Он заявил, что чиновники вызвали «серьезный инцидент, который создает огромный кризис для безопасности нации и ее народа».

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Известно, что освобождены были несколько членов политбюро, секретари центрального комитета и чиновники нескольких государственных учреждений. Однако в KCNA не уточнили, были ли они связаны с «пренебрежением своими обязанностями», о которых говорил Ким Чен Ын.

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Автор: Денис Прядко