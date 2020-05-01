В ООН не знают, что с Ким Чен Ыном
07:59, 01 мая 2020Мир
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Глава ООН Антониу Гутерреш заявил, что в ООН не располагают никакой информацией относительно состояния Ким Чен Ына.
Иллюстрация REUTERS
Глава ООН Антониу Гутерреш ответил на вопрос журналистов о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына.
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Об этом говорится на сайте ООН.
"Мы не владеем никакой информацией по КНДР относительно состояния Ким Чен Ына", - отметил он.
Напомним, в последние дни медиа со ссылкой на различные источники сообщают о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына после операции на сердце.
Руководитель Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заверил издание Bloomberg, что информация о смерти Ким Чен Ына не соответствует действительности.
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