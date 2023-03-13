Японскому писателю было 88 лет.

Умер японский писатель и Нобелевский лауреат Кэнзабуро Оэ. Ему было 88 лет.

Писатель умер своей смертью, из-за преклонного возраста. Об этом со ссылкой на его издателя Kodansha сообщает Reuters.

"Он писал об ужасных историях атомной бомбардировки Хиросимы и отмечал, что его шок от услышанного мог вдохновить его на то, чтобы стать писателем. Оэ никогда не боялся призывать свою родную страну к ответу и язвительно отзывался об усилиях бывшего премьер-министра Синдзо Абэ по пересмотру пацифистской конституции Японии", - указано в сообщении издания.

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Кто такой Кэнзабуро Оэ

Японский писатель Кэнзабуро Оэ родился в 1935 году на острове Широку в бедной семье учителя и домохозяйки. В 1954 году он начал изучать философию в Токийском университете, однако быстро бросил учебу. Кэнзабуро Оэ хотел заниматься литературой. Потому он перешел на отделение французской литературы. Всего через три года, в 1957 году, в Японии опубликовали его первый роман о мальчике-аутисте "Нунку Нанна", который сразу же принес ему славу. В 1958 году писатель получил премию Акутагавы за рассказ "Содержание скотины".

Кэндзабуро Оэ активно выступал против ядерного оружия и боролся за права человека. Писатель выпустил серию эссе "Хиросимские записки" и много раз посещал Хиросиму. Также он участвовал во Всемирной конференции по запрету атомных бомб.

Помимо этого, Кэндзабуро Оэ был одним из тех, кто создал антивоенное объединение японских деятелей культуры. Он был против пересмотра так называемой мирной девятой статьи конституции Японии.

В своих романах и эссе Кэнзабуро Оэ писал о нравственном кризисе, традициях Японии и поиске идентичности. В 1994 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Одними из самых популярных произведений Кэндзабуро Оэ также являются "Личности", "Смерть и девушка", "Плоть и кость", "Сумерки над Токио".

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