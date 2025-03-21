Европейские дипломаты рассказали, в чем была ошибка такого плана.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас очень надеялась на то, что она сможет добиться выделения 40 млрд евро военной помощи для Украины, чтобы усилить позиции страны в будущих переговорах с РФ. Однако когда лидеры ЕС заканчивали свою встречу в Брюсселе, это план "лежал в руинах". Об этом пишет Politico, отмечая, что план является "не совсем мертвым", однако резко слабее, по сравнению с его первоначальными возможностями.

В частности несколько европейских дипломатов сообщили, что проблемы начались с самого начала, когда Каллас не смогла заручиться предварительной поддержкой ключевых заинтересованных сторон. Один из дипломатов сказал, что этот процесс был "провален".

"Первоначальная формулировка "плана Каллас" предусматривала поставку Украине не менее 1,5 миллиона артиллерийских боеприпасов в 2025 году. Эта идея, представленная в прошлом месяце, была отклонена венгерским вето. Тогда она попыталась еще раз, рассчитывая на коалицию государств, которые готовы порыться в своих арсеналах вооружений и национальных казначействах, чтобы предоставить Украине военную помощь на сумму до 40 миллиардов евро в этом году", - напомнили в Politico.

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Однако план Каллас не выдержал неоднозначной позиции стран ЕС относительно помощи для Украины. Это связано с тем, что южные страны находятся далеко от российской угрозы, по сравнению с теми государствами, которые находятся на востоке или севере.

В то же время ранее Каллас предложила министрам иностранных дел и обороны стран более скромный план. В частности она призвала сначала предоставить Украине 2 млн крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов.

"Реалистичным планом было бы выделить 5 миллиардов евро на боеприпасы, и именно над этим мы сейчас работаем. Это количество боеприпасов доступно на рынке и может быть поставлено в 2025 году", - отметила она журналистам перед началом встречи лидеров.

Однако даже такое предложение не было единодушно поддержано.

"Попытка Каллас спасти свой план путем уменьшения его объема была сделана после того, как послы Франции, Италии и Словакии нанесли удар в среду, подчеркнув, что план должен призывать страны делать взносы только на "добровольной основе", таким образом уменьшая давление на участие", - объяснили в издании.

Также проблема не только в том, что некоторые страны не хотят даром помогать Украине, оправдываясь своими бюджетными трудностями, но и из-за того, что другие предпочитают оказывать помощь на двусторонней основе.

Кроме того, проблема в том, что перед тем, как представить свой план, Каллас не проконсультировалась с ними.

"Она до сих пор ведет себя как премьер-министр, она не осознала, что теперь у нее другая работа", - заметил один центральноевропейский дипломат.

В Politico подчеркнули, что неспособность Каллас протолкнуть свой план демонстрирует разобщенность всех 27 стран.

"Если вы везде говорите, как она, и она права, что нам нужно сохранять единство, то вы также должны готовить такие важные инициативы в единстве. Это надо было бы обсудить", - прокомментировал дипломат ЕС.

Однако усилия по оказанию помощи для Украины продолжатся на следующей неделе. В частности президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что "коалиция желающих стран" проведет саммит по Украине в следующий четверг в Париже, в котором примет участие и украинский лидер Владимир Зеленский.

Помощь Украине от ЕС - что известно

Ранее издание Euractiv сообщало, что в ЕС предлагали создать фонд до 40 млрд евро для военных нужд Украины. В частности странам предлагается оказать военную поддержку Украине в 2025 году на сумму не менее 20 миллиардов евро с перспективой до 40 миллиардов евро в зависимости от того, что нужно стране.

В то же время Bloomberg писало, что две страны Европы помешали выделению 5 миллиардов евро для Украины. Отмечается, что Италия и другие страны просят больше технических и финансовых подробностей и заявили, что инициатива все еще находится в разработке.

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