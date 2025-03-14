Страны Евросоюза хотят избежать вето со стороны Венгрии.

В Европейском Союзе обсуждают создание собственного фонда для отправки военной помощи Украине на сумму от 20 до 40 миллиардов евро, включая 2 миллиона боеприпасов, на основе добровольного участия, чтобы избежать вето со стороны Венгрии, пишет Euractiv.

Отмечается, что в прошлом месяце дипломатическое ведомство ЕС предложило создать на уровне блока схему для отправки Украине 1,5 миллиона боеприпасов. Сперва в документе не было указано количество денежных средств, необходимых для выполнения этой работы.

Венгрия постоянно отказывается участвовать в любой схеме поддержки Украины, как военной, так и невоенной, по каналам ЕС. Из-за этого предложение Евросоюза было переписано.

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В издании поделились, что в новой версии предложения говорится о том, что странам предлагается оказать военную поддержку Украине в 2025 году на сумму не менее 20 миллиардов евро с перспективой до 40 миллиардов евро в зависимости от того, что нужно стране. В качестве первого шага лидеры ЕС должны договориться о выделении 5 млрд евро на 2 млн крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов в 2025 году в соответствии с тем, что предлагается в тексте.

Согласно предложению, каждая страна будет участвовать в этом проекте в соответствии со своим экономическим весом. Непосредственно от Евросоюза будет выделено 1,9 миллиарда евро, полученных в виде прибыли от замороженных российских активов.

Журналисты выяснили, что приоритетами станут крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, системы ПВО, ракеты, беспилотники, истребители, а также любая поддержка возрождения бригад, которая обычно включает техническое обслуживание техники и нелетальную поддержку. Любая другая военная поддержка, которую Украина посчитает приоритетной, будет учитываться в этой схеме.

В издании рассказали, что на следующей неделе лидеры стран ЕС соберутся на саммит, чтобы обсудить вопросы помощи Украине и укрепления ее обороноспособности. Крайний срок, когда европейские страны могут выразить заинтересованность в присоединении к схеме - 30 апреля.

Помимо этого исполнительная власть ЕС планирует изложить детали своего плана по высвобождению 800 миллиардов евро для совместных закупок европейского оборонного оборудования и развития промышленного производства.

Евросоюз планирует значительно увеличить инвестиции в оборону

Напомним, что Европейский Союз собирается запустить масштабный проект по созданию своей оборонной промышленности. Он направлен на сдерживание России и поддержку Украины, пока США отступают с континента.

Отмечается, что документ подготовили комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс и главный дипломат ЕС Кая Каллас. Проект планируют представить на следующей неделе лидерам ЕС.

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